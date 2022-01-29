Bursa merkezli 13 ildeki oto dolandırıcılığı operasyonunda 11 kişi tutuklandı

Bursa merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonda, yurt dışından getirip motor ve şasi numaralarını değiştirdikleri otomobilleri sattıkları iddiasıyla yakalanan 12 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Haberler - Anadolu Ajansı 29.01.2022 - 10:26 | Son Güncelleme : 29.01.2022 - 10:31

Bursa merkezli 13 ildeki oto dolandırıcılığı operasyonunda 11 kişi tutuklandı - 1

merkezli 13 ilde otomobil dolandırıcılığı operasyonu düzenlendi.

Bursa merkezli 13 ildeki oto dolandırıcılığı operasyonunda 11 kişi tutuklandı - 2

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı şüphelilerin özellikle ağır hasarlı ve pert kaydı bulunan araçları satın aldığını tespit etti.

Bursa merkezli 13 ildeki oto dolandırıcılığı operasyonunda 11 kişi tutuklandı - 3

Ekipler, bu şüphelilerin, Bulgaristan'daki bağlantıları aracılığıyla söz konusu araçlarla aynı marka, model ve renkteki araçları ülkeye soktuğunu belirledi.

Bursa merkezli 13 ildeki oto dolandırıcılığı operasyonunda 11 kişi tutuklandı - 4

Yurt dışından getirilen araçların "change" (değiştirmek) yöntemiyle motor ve şasi numaralarının ağır hasarlı ve pert kaydı bulunan araçların tescil bilgileriyle değiştirilerek piyasaya sürüldüğünü ortaya çıkaran polis, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine harekete geçti.

Bursa merkezli 13 ildeki oto dolandırıcılığı operasyonunda 11 kişi tutuklandı - 5

Bursa, İstanbul, Aydın, Edirne, Ankara, Kocaeli, Konya, Kayseri, Şanlıurfa, Balıkesir, Kütahya, Nevşehir ve Çorum'daki adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa merkezli 13 ildeki oto dolandırıcılığı operasyonunda 11 kişi tutuklandı - 6

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda, şasi değiştirmede kullanılan 36 numaratör, 18 satış ve vekaletname belgesi, ve başka ülkelere ait 6 plaka, 4 araç ruhsatı ve yabancı araç alım satımında kullanılan belgeler ele geçirildi.

Bursa merkezli 13 ildeki oto dolandırıcılığı operasyonunda 11 kişi tutuklandı - 7

ARAÇLARA EL KONULDU

Söz konusu yöntemle motor ve şasi numaraları değiştirilen 10 milyon lira değerinde 38 aracın satıldığı bilgisine ulaşan ekipler, bunlara da el koydu.

Bursa merkezli 13 ildeki oto dolandırıcılığı operasyonunda 11 kişi tutuklandı - 8

Araçları satın alan vatandaşların, otomobillerin motor ve şasi numaralarının değiştirildiğinden haberlerinin olmadığı öğrenildi.

Bursa merkezli 13 ildeki oto dolandırıcılığı operasyonunda 11 kişi tutuklandı - 9

11 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen zanlılardan 11'i çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. E.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bursa merkezli 13 ildeki oto dolandırıcılığı operasyonunda 11 kişi tutuklandı - 10
Bursa merkezli 13 ildeki oto dolandırıcılığı operasyonunda 11 kişi tutuklandı - 11
Bursa merkezli 13 ildeki oto dolandırıcılığı operasyonunda 11 kişi tutuklandı - 12
Bursa merkezli 13 ildeki oto dolandırıcılığı operasyonunda 11 kişi tutuklandı - 13

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