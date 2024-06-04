Bursa, Muğla ve Antalya'da orman yangını
Yaz mevsiminin gelmesiyle orman yangınları da başladı. Antalya'nın Aksu, Bursa'nın Orhaneli ve Muğla'nın Milas ilçelerinde orman yangınları çıktı. Antalya'daki yangın kontrol altına alınırken yaklaşık 5 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi. Diğer 2 ildeki yangınlara havadan ve karadan müdahale sürüyor.
3 ilde orman yangını çıktı. İlk yangın haberi Bursa'dan geldi. Orhaneli ilçesinin Topuk mevkisinde saat 15.00 sıralarında çıkan yangının fark edilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.