Bursa, Muğla ve Antalya'da orman yangını

Yaz mevsiminin gelmesiyle orman yangınları da başladı. Antalya'nın Aksu, Bursa'nın Orhaneli ve Muğla'nın Milas ilçelerinde orman yangınları çıktı. Antalya'daki yangın kontrol altına alınırken yaklaşık 5 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi. Diğer 2 ildeki yangınlara havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Bursa, Muğla ve Antalya'da orman yangını - 1

3 ilde orman yangını çıktı. İlk yangın haberi Bursa'dan geldi. Orhaneli ilçesinin Topuk mevkisinde saat 15.00 sıralarında çıkan yangının fark edilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bursa, Muğla ve Antalya'da orman yangını - 2

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, karadan 18 arazöz, 48 araç ve 230 personelle söndürme çalışmasını yürütüyor.

Bursa, Muğla ve Antalya'da orman yangını - 3

Havadan yapılan çalışmalara ise 4 helikopter ve 4 uçak destek sağlanıyor. Ekipler, yerleşim yerlerine uzak, rüzgarın da etkili olduğu bölgede yangını söndürmek için yoğun çaba sarf ediyor.

Bursa, Muğla ve Antalya'da orman yangını - 4

ANTALYA

Antalya'nın Aksu ilçesi Hacıaliler Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda da saat 15.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bursa, Muğla ve Antalya'da orman yangını - 5

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Alevlere Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı, 12 arazöz ve 2 ilk müdahale aracı ile çok sayıda orman işçisiyle müdahale edildi.

Bursa, Muğla ve Antalya'da orman yangını - 6

Ekiplerin çalışmasının ardından kontrol altına alınan yangın, yaklaşık 5 hektar ormanlık alana zarar verdi.

Bursa, Muğla ve Antalya'da orman yangını - 7

MUĞLA

Muğla'nın Milas ilçesi Alaçamlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda da saat 15.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı.

Bursa, Muğla ve Antalya'da orman yangını - 8

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait hava ve kara araçları sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışması sürüyor.

Bursa, Muğla ve Antalya'da orman yangını - 9
Bursa, Muğla ve Antalya'da orman yangını - 10
Bursa, Muğla ve Antalya'da orman yangını - 11
Bursa, Muğla ve Antalya'da orman yangını - 12
Bursa, Muğla ve Antalya'da orman yangını - 13
Bursa, Muğla ve Antalya'da orman yangını - 14
Bursa, Muğla ve Antalya'da orman yangını - 15
Bursa, Muğla ve Antalya'da orman yangını - 16
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