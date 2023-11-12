Bursa Nilüfer’de 10 katlı iş merkezini küle çeviren yangın
Bursa’nın Nilüfer ilçesinde 10 katlı iş merkezinde dün gece saatlerinde yangın çıktı. Hızla yayılan alevler, onlarca büronun bulunduğu iş merkezini küle çevirdi. Yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesiyle söndürülürken, iş merkezindeki hasarın boyutu sabah saatlerinde ortaya çıktı. İş merkezinin tamamının büyük zarar gördüğü olayda, park halindeki iki araç da kullanılamaz hale geldi.
Bursa’nın Nilüfer ilçesinde dün gece saatlerinde 10 katlı iş merkezinde yangın çıktı.