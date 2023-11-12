Bursa Nilüfer’de 10 katlı iş merkezini küle çeviren yangın

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde 10 katlı iş merkezinde dün gece saatlerinde yangın çıktı. Hızla yayılan alevler, onlarca büronun bulunduğu iş merkezini küle çevirdi. Yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesiyle söndürülürken, iş merkezindeki hasarın boyutu sabah saatlerinde ortaya çıktı. İş merkezinin tamamının büyük zarar gördüğü olayda, park halindeki iki araç da kullanılamaz hale geldi.

Bursa Nilüfer’de 10 katlı iş merkezini küle çeviren yangın - 1

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde dün gece saatlerinde 10 katlı iş merkezinde yangın çıktı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bursa Nilüfer’de 10 katlı iş merkezini küle çeviren yangın - 2

Özlüce Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Bulvarı’nda alt katında kafe olduğu belirtilen iş merkezindeki yangının, çıkış sebebi henüz bilinmiyor.

Bursa Nilüfer’de 10 katlı iş merkezini küle çeviren yangın - 3

Hızlı yayılan alevler, onlarca büronun bulunduğu iş merkezinin tamamını sardı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, 33 itfaiye aracı ve yaklaşık 100 personel ile yangına müdahale etti.

Yaklaşık 2 saatin ardından kontrol altına alınan yangın ekiplerin yoğun çalışmasıyla söndürüldü.
Bursa Nilüfer’de 10 katlı iş merkezini küle çeviren yangın - 4

Binada sabah saatlerine kadar soğutma çalışması yapan ekipler, yaptığı incelemelerde binada kimsenin bulunmadığını tespit etti.

Bursa Nilüfer’de 10 katlı iş merkezini küle çeviren yangın - 5

İş merkezinin tamamının büyük zarar gördüğü olayda, park halindeki iki araç da kullanılamaz hale geldi.

Bursa Nilüfer’de 10 katlı iş merkezini küle çeviren yangın - 6

Yangın nedeniyle iş merkezindeki hasarın boyutu günün ağarmasıyla ortaya çıktı.

Bursa Nilüfer’de 10 katlı iş merkezini küle çeviren yangın - 7

Binadaki plastik ve camların yangından dolayı eriyip kırılması sonucu dış cephedeki metal iskeletin ortaya çıktığı gözlendi.

Bursa Nilüfer’de 10 katlı iş merkezini küle çeviren yangın - 8

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Bursa Nilüfer’de 10 katlı iş merkezini küle çeviren yangın - 9
DAHA FAZLA GÖSTER