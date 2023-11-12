Bursa Nilüfer’de 10 katlı iş merkezini küle çeviren yangın

Hızlı yayılan alevler, onlarca büronun bulunduğu iş merkezinin tamamını sardı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, 33 itfaiye aracı ve yaklaşık 100 personel ile yangına müdahale etti.

Yaklaşık 2 saatin ardından kontrol altına alınan yangın ekiplerin yoğun çalışmasıyla söndürüldü.