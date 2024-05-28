Bursa'da 3 araç birbirine girdi

Bursa'da otobanda meydana gelen zincirleme kazada şans eseri ölen veya yaralanan olmadı.

Bursa'da 3 araç birbirine girdi - 1

Bursa otobanında 16 LE plakalı otomobil ile 34 GUT plakalı otomobil çarpıştı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bursa'da 3 araç birbirine girdi - 2

Çarpışmanın etkisiyle yavaşlayan araçlara arkadan gelen 16 NSJ plakalı ticari minibüs de çarptı.

Bursa'da 3 araç birbirine girdi - 3

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bursa'da 3 araç birbirine girdi - 4

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde yaptıkları ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırdı. Polis, kazayla ilgili tahkikat başlattı.

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