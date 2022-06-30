Bursa'da anneanne ve torunun ölümüne neden oldu: Kaza günü ehliyetsizmiş

Ulga'nın, daha önce de alkollü olarak direksiyon başına geçtiği öğrenildi.

Ulga'ya, 29 Aralık 2019'da 1.98 promil, 30 Ocak 2022'de ise 0.86 promil alkollü olarak araç kullandığı için ceza uygulandığı ortaya çıktı.

2 yıl süreyle ehliyetine el koyulan Ulga’nın, kazanın olduğu gün ehliyetsiz olarak direksiyon başına geçtiği öğrenildi.



‘Bilinçli taksirle ölüme neden olmak’ suçlamasıyla 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak olan Burak Ulga, trafikten de 5 yıl menedilecek.