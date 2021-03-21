Bursa'da bariyerlere çarparak devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde otoyolda bariyerlere çarparak devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Yabancı plakalı otomobilin direksiyonunun sağda olduğu görüldü.

Anadolu Ajansı 21.03.2021 - 14:37

Bursa'da bariyerlere çarparak devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti - 1
Mert Ökmen (48) idaresindeki yabancı plakalı otomobil, İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu'nun Karsak Kavşağı yakınlarında bariyerlere çarpıp şarampole devrildi.
Bursa'da bariyerlere çarparak devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti - 2
Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Bursa'da bariyerlere çarparak devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti - 3
Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, direksiyonu sağda olan otomobilin sürücüsünün araçta sıkışarak hayatını kaybettiğini belirledi.
Bursa'da bariyerlere çarparak devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti - 4
Hurdaya dönen araçtan çıkarılan Mert Ökmen'in cesedi, Gemlik Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Bursa'da bariyerlere çarparak devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti - 5
Bursa'da bariyerlere çarparak devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti - 6

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