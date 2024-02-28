Bursa'da bu köyde erkeklere sokağa çıkma yasağı: "Meydan bize kaldı"

Bursa’nın İnegöl’ün ilçesi kırsal Dipsizgöl Mahallesi’nde senenin bir günü erkeklere sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Rol, mekan değişimi ile kadınlar köy kahvesinde ve köy meydanında vakit geçiriyor. Dipsizgöl’ün ilginç geleneği önümüzdeki hafta Eskişehir’de bölge finallerinde değerlendirmeye girecek.

Bursa'da bu köyde erkeklere sokağa çıkma yasağı: "Meydan bize kaldı" - 1

İnegöl’ün kırsal Dipsizgöl Mahallesi, geçmişte de köyde uygulanan ancak zamanla unutulan bir geleneği son 4 yıldır Muhtar Levent Aslan’ın organizasyonuyla yeniden yapmaya başladı.

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Bursa'da bu köyde erkeklere sokağa çıkma yasağı: "Meydan bize kaldı" - 2

Mahallede yılda bir gün, rol-mekan değişimi yapılıyor.

Bursa'da bu köyde erkeklere sokağa çıkma yasağı: "Meydan bize kaldı" - 3

Köyde çok eski tarihlerde yapılmış, ancak daha sonra unutulmuş bu gelenek ile kadınlar kahvehaneye gidiyor, erkekler ise evlerinde kalıyor. 

Bir gün boyunca köy de kahvehane de kadınların oluyor. Sohbet edip oyunlar oynayarak eğlenceler düzenleniyor.

Bursa'da bu köyde erkeklere sokağa çıkma yasağı: "Meydan bize kaldı" - 4

"ÇOK DEĞERLİ"

Bu yıl yapılan etkinliğe İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da misafir oldu.

Başkan Taban, "Kadınlar evde, işte, sosyal hayatta, her alanda varlar. Kırsalda da kadınların rolü çok kıymetli. Bugün de burada bir rol mekan değişimi yapılıyor. Beyler ortalıkta yok. Hanımefendiler kahvedeler, meydandalar. Burada roller değişti, mekanlar değişti ve herkes bir empati kurarak hayatı yeniden anlamlandırıyor." dedi.

Bursa'da bu köyde erkeklere sokağa çıkma yasağı: "Meydan bize kaldı" - 5

Köy muhtarı Levent Aslan da “Biz bu projeyi 4 yıl önce başlattık. Hem de aynı zamanda bayanları bilinçlendirmek istedik. Her yıl bu geleneği hayata geçirirken farklı eğitimler de yapıyoruz. Uzmanlar gelip çocukları uyuşturucudan koruma gibi çeşitli konularda eğitimler veriyor. Köyümüzün kahvesini bayanlara tahsis ediyoruz. Erkekler de evde kalıyor, dışarı çıkmıyorlar.” şeklinde konuştu.

Dipsizgöl Mahallesi kadınları da geleneği sürdürmekten mutlu olduklarını ifade ederek, “Dipsizgöl kadınları olarak bugünü kendimize ayırdık. Erkeklere sokağa çıkma yasağı var. Meydan bize kaldı.” dedi.

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