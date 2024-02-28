Bursa'da bu köyde erkeklere sokağa çıkma yasağı: "Meydan bize kaldı"

Köyde çok eski tarihlerde yapılmış, ancak daha sonra unutulmuş bu gelenek ile kadınlar kahvehaneye gidiyor, erkekler ise evlerinde kalıyor.

Bir gün boyunca köy de kahvehane de kadınların oluyor. Sohbet edip oyunlar oynayarak eğlenceler düzenleniyor.