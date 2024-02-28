Bursa'da bu köyde erkeklere sokağa çıkma yasağı: "Meydan bize kaldı"
Bursa’nın İnegöl’ün ilçesi kırsal Dipsizgöl Mahallesi’nde senenin bir günü erkeklere sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Rol, mekan değişimi ile kadınlar köy kahvesinde ve köy meydanında vakit geçiriyor. Dipsizgöl’ün ilginç geleneği önümüzdeki hafta Eskişehir’de bölge finallerinde değerlendirmeye girecek.
İnegöl’ün kırsal Dipsizgöl Mahallesi, geçmişte de köyde uygulanan ancak zamanla unutulan bir geleneği son 4 yıldır Muhtar Levent Aslan’ın organizasyonuyla yeniden yapmaya başladı.