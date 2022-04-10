Bursa'da bulunan bir köyde Ramazan ayında davul çalmak yasak

Bursa'da Keles ilçesinin Dedeler köyü sâkinleri, köyde bulunan türbeye saygı amacıyla tam 600 yıldır Ramazan ayında ve başka günlerde davul çalmıyor.

Haberler - İHA 10.04.2022 - 12:08

Bursa'da bulunan bir köyde Ramazan ayında davul çalmak yasak - 1

'da, 1400'lü yıllarda Rumları irşât etmek maksadı ile bölgeye yerleştiği bilinen Şeyh Selahaddin Buhârî Hazretlerinin, Dedeler köyünde türbesi bulunuyor.

Bursa'da bulunan bir köyde Ramazan ayında davul çalmak yasak - 2

600 YILDIR DAVUL ÇALINMIYOR

Dedeler sâkinleri, Selahaddin Buhârî Hazretlerine hürmeten köylerinde 600 yıldır davul çalmıyor. 

Bursa'da bulunan bir köyde Ramazan ayında davul çalmak yasak - 3

Ramazan ayında vatandaşlar sahura kendi imkanlarıyla kalkıyor. 600 yıldır devam eden davul çalmama geleneği Dedeler köyünde bu yıl da devam ediyor.

Bursa'da bulunan bir köyde Ramazan ayında davul çalmak yasak - 4

Kendisi de Dedeler köyünden olan Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin, "Dedeler köyünde Şeyh Selahaddin Buhârî Hazretlerinin kabri var bu türbeye saygı olması için köyde hiçbir şekilde davul çalınmıyor. Köyde davul Ramazan ayında da başka zamanda hiç çalınmıyor" dedi.

Bursa'da bulunan bir köyde Ramazan ayında davul çalmak yasak - 5
Bursa'da bulunan bir köyde Ramazan ayında davul çalmak yasak - 6
Bursa'da bulunan bir köyde Ramazan ayında davul çalmak yasak - 7
Bursa'da bulunan bir köyde Ramazan ayında davul çalmak yasak - 8
Bursa'da bulunan bir köyde Ramazan ayında davul çalmak yasak - 9
Bursa'da bulunan bir köyde Ramazan ayında davul çalmak yasak - 10
Bursa'da bulunan bir köyde Ramazan ayında davul çalmak yasak - 11

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