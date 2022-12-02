Bursa'da doğalgaz kaçağı paniği: 3 apartman tahliye edildi

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, gaz kaçağı olduğu şüphesiyle bir bina ile çevresindeki iki apartmanda yaşayanlar tahliye edildi.

Bursa'da doğalgaz kaçağı paniği: 3 apartman tahliye edildi - 1

Dumlupınar Mahallesi Tepebaşı Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın 3'üncü katından yoğun gaz kokusu gelmesi üzerine bina sakinleri durumu polise bildirdi.

Bursa'da doğalgaz kaçağı paniği: 3 apartman tahliye edildi - 2

Binaya 112 Acil Sağlık, polis, itfaiye ve doğalgaz firmasının ekipleri yönlendirildi.

Bursa'da doğalgaz kaçağı paniği: 3 apartman tahliye edildi - 3

Doğalgaz firmasına bağlı ekipler, apartmanın gaz akışını kesti.

Bursa'da doğalgaz kaçağı paniği: 3 apartman tahliye edildi - 4

Polisler ise bu bina ve çevresindeki iki apartmanda yaşayanları tahliye etti.

Bursa'da doğalgaz kaçağı paniği: 3 apartman tahliye edildi - 5

Kimsenin bulunmadığı öğrenilen daireye itfaiye merdiveniyle giren ekiplerin çalışması sürüyor.

Bursa'da doğalgaz kaçağı paniği: 3 apartman tahliye edildi - 6

Evcil hayvanlarını yanlarına alıp evlerinden çıkan apartman sakinleri ise dışarıda bekliyor.

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