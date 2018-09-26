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Bursa'da doğalgaz patlaması

Anadolu Ajansı, DHA, İHA

Bursa'da bir binada patlama meydana geldi. Doğalgaz kaynaklı olduğu belirtilen patlaması sonrası yangın çıktı. İlk belirlemelere göre 5 yaralı var.

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    Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki iki katlı bir binada patlama meydana geldi.
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    Doğalgaz kaynaklı olduğu belirtilen patlama sonrası yangın çıktı.
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    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
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    Olayda ilk belirlemelere göre, 5 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi olmadığı bildirildi.
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    Patlama nedeniyle çevredeki bina ve araçlar da zarar gördü.
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    Patlama sonrası çıkan yangın da itfaiye ekiplerince söndürüldü.
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    Patlamanın gerçekleştiği binada yaşlı bir kadının tek başına yaşadığı öğrenildi.
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    Patlamaya ilişkin Bursa Valisi İzzettin Küçük'ten bir açıklama geldi. Çevredeki bina ve araçlarda hasar oluştuğunu söyleyen Küçük, "Yanındaki iki binayı tedbiren boşalttık" dedi. 

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    Küçük, "İnceleyeceğiz oturmaya uygunsa, bina sakinleri evlerine dönecek. Can güvenliğini tehdit edici boyuttaysa ona göre hareket edeceğiz" diye konuştu.

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    Yaralıların sağlık durumlarının da iyi olduğu bilgisini veren Vali, bölgede risk teşkil eden herhangi bir durum da olmadığını kaydetti.
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