Bursa'da doğalgaz patlaması
Anadolu Ajansı, DHA, İHA
Bursa'da bir binada patlama meydana geldi. Doğalgaz kaynaklı olduğu belirtilen patlaması sonrası yangın çıktı. İlk belirlemelere göre 5 yaralı var.
-
1Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki iki katlı bir binada patlama meydana geldi.
-
2Doğalgaz kaynaklı olduğu belirtilen patlama sonrası yangın çıktı.
-
3İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
-
4Olayda ilk belirlemelere göre, 5 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi olmadığı bildirildi.
-
5Patlama nedeniyle çevredeki bina ve araçlar da zarar gördü.
-
6Patlama sonrası çıkan yangın da itfaiye ekiplerince söndürüldü.
-
7Patlamanın gerçekleştiği binada yaşlı bir kadının tek başına yaşadığı öğrenildi.
-
8
Patlamaya ilişkin Bursa Valisi İzzettin Küçük'ten bir açıklama geldi. Çevredeki bina ve araçlarda hasar oluştuğunu söyleyen Küçük, "Yanındaki iki binayı tedbiren boşalttık" dedi.
-
9
Küçük, "İnceleyeceğiz oturmaya uygunsa, bina sakinleri evlerine dönecek. Can güvenliğini tehdit edici boyuttaysa ona göre hareket edeceğiz" diye konuştu.
-
10Yaralıların sağlık durumlarının da iyi olduğu bilgisini veren Vali, bölgede risk teşkil eden herhangi bir durum da olmadığını kaydetti.