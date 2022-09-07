Bursa'da eski kız arkadaşının yeni sevgilisini vurdu

Bursa'da Alican Ö. sokakta karşılaştığı eski sevgilisi Tuğba İ. ile yanındaki yeni sevgilisi Hasan D'yi takip edip motosiklet ile önlerini kesti. Alican Ö, dövdüğü Hasan D'yi daha sonra tabanca ile vurdu. Tuğba İ. ise bir süre sevgilisinin başında bekleyip, olay yerinden uzaklaştı.

Haberler - DHA 07.09.2022 - 14:42

Bursa'da eski kız arkadaşının yeni sevgilisini vurdu - 1

'nın Karacabey ilçesinde eski kız arkadaşının yeni sevgilisini vurdu.

Bursa'da eski kız arkadaşının yeni sevgilisini vurdu - 2

Olay, 3 Eylül'de saat 13.00 sıralarında Emirsultan Mahallesi'nde meydana geldi.

Bursa'da eski kız arkadaşının yeni sevgilisini vurdu - 3

İddiaya göre, motosikletle giden eski sevgilisi Tuğba İ'yi yeni erkek arkadaşı Hasan D. ile gören Alican Ö., kullandığı motosiklet ile çifti takip etti.

Bursa'da eski kız arkadaşının yeni sevgilisini vurdu - 4

Motosikletin önünü kesen Alican Ö, önce Hasan D'yi dövüp daha sonra belinden çıkardığı tabanca ile ateş etti. Hasan D. kanlar içinde yere yığılırken, Tuğba İ. ile tartışan Alican Ö. motosikleti ile kaçtı.

Hasan D'nin yanında bir süre bekleyen Tuğba İ ise daha sonra koşarak olay yerinden uzaklaştı.

Bursa'da eski kız arkadaşının yeni sevgilisini vurdu - 5

Çevredekilerin yardımına koştuğu Hasan D., ihbarla gelen sağlık ekiplerince Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bursa'da eski kız arkadaşının yeni sevgilisini vurdu - 6

Kalçasından vurulan Hasan D’nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Bursa'da eski kız arkadaşının yeni sevgilisini vurdu - 7

Kaçan Alican Ö. de polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Alican Ö, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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