Bursa'da eski kız arkadaşının yeni sevgilisini vurdu

Motosikletin önünü kesen Alican Ö, önce Hasan D'yi dövüp daha sonra belinden çıkardığı tabanca ile ateş etti. Hasan D. kanlar içinde yere yığılırken, Tuğba İ. ile tartışan Alican Ö. motosikleti ile kaçtı.



Hasan D'nin yanında bir süre bekleyen Tuğba İ ise daha sonra koşarak olay yerinden uzaklaştı.