Bursa'da feci kaza: 3 ölü, 4 yaralı
Bursa'nın İznik ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR'ın savrulan dorsesine, karşı yönden gelen hafif ticari araç çarptı. Kazada 1'i çocuk 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.
Bursa'da Orhangazi yönüne giden Doğukan Örnek (23) idaresindeki TIR, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda viraja geldiğinde sürücüsünün kontrolünden çıktı. Bu sırada karşı yönden gelen Osman Kaya'nın (59) kullandığı i araç, TIR'ın savrulan dorsesine çarptı.