Bursa'da feci kaza: 3 ölü, 4 yaralı

Bursa'nın İznik ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR'ın savrulan dorsesine, karşı yönden gelen hafif ticari araç çarptı. Kazada 1'i çocuk 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Bursa'da feci kaza: 3 ölü, 4 yaralı - 1

Bursa'da Orhangazi yönüne giden Doğukan Örnek (23) idaresindeki TIR, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda viraja geldiğinde sürücüsünün kontrolünden çıktı. Bu sırada karşı yönden gelen Osman Kaya'nın (59) kullandığı i araç, TIR'ın savrulan dorsesine çarptı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bursa'da feci kaza: 3 ölü, 4 yaralı - 2

Saat 09.00 sıralarında İznik ilçesi Boyalıca Mahallesi İznik-Orhangazi Yolu'nda meydana gelen kazada ihbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bursa'da feci kaza: 3 ölü, 4 yaralı - 3

Sağlık görevlilerinin kontrolünde Osman Kaya, Bedriye Coşkun (70) ve Furkan Kaya’nın (5) hayatını kaybettiği belirlendi.

Bursa'da feci kaza: 3 ölü, 4 yaralı - 4

Ağır yaralanan Sebiha Coşkun (43), Muhlis Coşkun (39), Gülseren Akyüz (26) ve Hatice Kaya (4) ise İznik ve Orhangazi devlet hastanelerine kaldırıldı.

Bursa'da feci kaza: 3 ölü, 4 yaralı - 5

Jandarma ekipleri, TIR şoförü Doğukan Örnek'i gözaltına aldı.

Bursa'da feci kaza: 3 ölü, 4 yaralı - 6

Cumhuriyet savcısının olay yeri incelemesinin ardından cenazeler araçtan çıkarılıp morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'da feci kaza: 3 ölü, 4 yaralı - 7

Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

Bursa'da feci kaza: 3 ölü, 4 yaralı - 8
Bursa'da feci kaza: 3 ölü, 4 yaralı - 9
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