Bursa'da istinat duvarı apartmanın üzerine devrildi: 2 yaralı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, istinat duvarının bir sitedeki apartmanın üzerine devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Bursa'da istinat duvarı apartmanın üzerine devrildi: 2 yaralı - 1

Yeni Mahalle Şehit Mehmetçik Sokağı'nda şiddetli yağışın da etkisiyle zayıfladığı ileri sürülen istinat duvarı, kot farkı nedeniyle alt tarafta kalan 6 katlı apartmana doğru yıkıldı.

Duvarın enkazı, binada aynı kattaki 2 dairenin yan duvarlarına devrildi. Otoparktaki bir otomobil de enkaz altında kaldı.

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Bursa'da istinat duvarı apartmanın üzerine devrildi: 2 yaralı - 2

İhbar üzerine olay yerine İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Söz konusu dairelerde yaşayan ve hafif yaralanan 2 kişi, ilk müdahalelerinin ardından Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bursa'da istinat duvarı apartmanın üzerine devrildi: 2 yaralı - 3

Bina sakinlerini tahliye eden ekipler, enkazı kaldırmak için çalışma başlattı.

Gemlik Kaymakamı Hasan Göç de olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Bursa'da istinat duvarı apartmanın üzerine devrildi: 2 yaralı - 4
Bursa'da istinat duvarı apartmanın üzerine devrildi: 2 yaralı - 5
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