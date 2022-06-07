Bursa'da İznik Gölü'ne girmek yasaklandı

Albay, “Ülkemizde ilk kez bir halk plajı yoğun siyabakteri artışı nedeniyle yüzmeye kapatıldı. 30 yılı aşkın süredir verdiğimiz emek sonunda karşılık buldu. Tabelaya rağmen hala yüzen kişiler olsa da farkındalığın artmasıyla bu sorun da çözülecektir” dedi.