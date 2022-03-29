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Bursa'da kimyasal madde alarmı

Bursa'da bir evin önüne bırakılan varildeki 1,5 tonluk kimyasal madde, vananın açılması sonucu sokağa yayıldı. Yanıcı özelliği bulunan maddeye AFAD ekipleri müdahale ederken sokağın giriş ve çıkışları kapatıldı.

Haberler - İHA 29.03.2022 - 13:40

Bursa'da kimyasal madde alarmı - 1

Olay, öğle saatlerinde Yıldırım ilçesi Ortabağlar Mahallesi Cenk Sokak üzerinde bulunan bir evin önünde meydana geldi.

Bursa'da kimyasal madde alarmı - 2

KİRACI BIRAKIP KAÇTI İDDİASI

İddiaya göre, 5 aydır kirasını vermediği evden kaçan kiracı içerisinde 1 buçuk tona yakın yanıcı madde bulunan varili evin önünde bıraktı.

Bursa'da kimyasal madde alarmı - 3

Vanası açılan varilde bulunan kimyasal madde bütün sokağa yayıldı.

Bursa'da kimyasal madde alarmı - 4

KESKİN KOKU YAYILDI

Olay sonucu sokakta keskin koku ortaya çıkarken, park halindeki bazı araçların lastiklerinin indiği ve yerlerin yapış yapış olduğu öğrenildi.

Bursa'da kimyasal madde alarmı - 5

İhbar üzerine olay yerine AFAD KBRN ve polis ekipleri sevk edildi.

Bursa'da kimyasal madde alarmı - 6

Polis ekipleri sokağın giriş ve çıkışlarını kapatırken, AFAD ekipleri sokak üzerine yayılan madde üzerinde inceleme yaptı.

Bursa'da kimyasal madde alarmı - 7

Geçici olarak üzerine talaş serpilen madde daha sonra belediye ekipleri tarafından bölgeye sevk edilen temizlik aracıyla temizlendi.

Bursa'da kimyasal madde alarmı - 8

İçerisinde hala kimyasal madde bulunduğu tahmin edilen varil ise ekipler tarafından kaldırılarak imha edildi.

Bursa'da kimyasal madde alarmı - 9

Polis ekipleri varili bırakan kişiyi bulmak için arama çalışması başlattı.

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