Bursa'da korkutan yangın
Anadolu Ajansı
Bursa Nilüfer'de bir dairede çıkan yangında 10 kişi dumandan etkilendi. Yangın, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.
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1Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesi Görükle Dumlupınar Mahallesi Fidan Sokak'ta 4 katlı apartmanın birinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
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2Daireden dumanların yükseldiğini fark eden apartman sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
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3Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, dumandan dolayı apartmanda bazı vatandaşlar mahsur kaldı.
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4Üst katlarda oturan 10 kişi itfaiye sepetiyle kurtarıldı.
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5Dumandan etkilelenen 10 kişiden 9'una olay yerinde 112 Acil Servis ekiplerince müdahale edilirken, Hatice Özer (70) Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı.
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6Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangında, kiralık olduğu öğrenilen daire kullanılamaz hale geldi.
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