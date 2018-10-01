NTV

Bursa'da korkutan yangın

Anadolu Ajansı

Bursa Nilüfer'de bir dairede çıkan yangında 10 kişi dumandan etkilendi. Yangın, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

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    Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesi Görükle Dumlupınar Mahallesi Fidan Sokak'ta 4 katlı apartmanın birinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
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    Daireden dumanların yükseldiğini fark eden apartman sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
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    Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, dumandan dolayı apartmanda bazı vatandaşlar mahsur kaldı.
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    Üst katlarda oturan 10 kişi itfaiye sepetiyle kurtarıldı.
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    Dumandan etkilelenen 10 kişiden 9'una olay yerinde 112 Acil Servis ekiplerince müdahale edilirken, Hatice Özer (70) Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı.
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    Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangında, kiralık olduğu öğrenilen daire kullanılamaz hale geldi.
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