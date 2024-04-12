Bursa’da makas atan sürücü metro istasyonu merdivenlerine çarptı: 4 yaralı

Bursa’da makas atarak ilerleyen otomobil, kazaya neden oldu. Kendisiyle aynı yönde seyreden başka bir otomobile çarpan araç, metrelerce savrulup metro istasyonunun yaya alt geçidi merdivenlerine çarptı. Kazanın sabaha karşı yaşanması büyük bir faciayı önlerken, 4 kişi yaralandı.

Bursa’da makas atan sürücü metro istasyonu merdivenlerine çarptı: 4 yaralı - 1

Bursa’da makas atan otomobil, metro istasyonunun alt geçit merdivenlerine girdi.

Kaza, saat 04.30 sıralarında Osmangazi ilçesindeki Ulubatlı Hasan Bulvarı’nda meydana geldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bursa’da makas atan sürücü metro istasyonu merdivenlerine çarptı: 4 yaralı - 2

Ankara Yolu Caddesi yönünden, Ulubatlı Hasan Bulvarı yönüne makas atarak ilerleyen henüz ismi belirlenemeyen sürücü idaresindeki 16 AVP 377 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak aynı yönde seyreden Ahmet H. yönetimindeki 16 BDF 944 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrularak kaldırım ve bariyerlere çarpan otomobil, daha sonra Merinos İstasyonu’nun yaya alt geçidi merdivenlerine çarparak durdu.
Bursa’da makas atan sürücü metro istasyonu merdivenlerine çarptı: 4 yaralı - 3

Kazada sürücüler ile otomobillerde bulunan 2 kişi yaralandı.

Çevredekiler yaralıların yardımına koşarken durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bursa’da makas atan sürücü metro istasyonu merdivenlerine çarptı: 4 yaralı - 4

İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Bursa’da makas atan sürücü metro istasyonu merdivenlerine çarptı: 4 yaralı - 5

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesi ve aracın çekici ile aldırılarak yol temizleme çalışması yapılmasının ardından trafik normal seyrine döndü.

Bursa’da makas atan sürücü metro istasyonu merdivenlerine çarptı: 4 yaralı - 6

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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