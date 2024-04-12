Bursa’da makas atan sürücü metro istasyonu merdivenlerine çarptı: 4 yaralı
Bursa’da makas atarak ilerleyen otomobil, kazaya neden oldu. Kendisiyle aynı yönde seyreden başka bir otomobile çarpan araç, metrelerce savrulup metro istasyonunun yaya alt geçidi merdivenlerine çarptı. Kazanın sabaha karşı yaşanması büyük bir faciayı önlerken, 4 kişi yaralandı.
Bursa’da makas atan otomobil, metro istasyonunun alt geçit merdivenlerine girdi.Kaza, saat 04.30 sıralarında Osmangazi ilçesindeki Ulubatlı Hasan Bulvarı’nda meydana geldi.