Bursa’da makas atan sürücü metro istasyonu merdivenlerine çarptı: 4 yaralı

İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.