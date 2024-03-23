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Bursa’da rehine krizi: Para vermeyen ablasına bıçak çekip rehin aldı

Bursa’da cezaevinden izinli çıkan Mesut A., kendisine para vermeyen ablasını evinin balkonunda rehin aldı. Ekiplerin bir saatlik ikna çabaları sürerken, alt kata inen kadın son anda polislere sığındı. Bıçaklı saldırgan polis tarafından gözaltına alınırken olay sırasında bina önünde hareketli anlar yaşandı.

Bursa’da rehine krizi: Para vermeyen ablasına bıçak çekip rehin aldı - 1

Bursa’da cezaevinden izinli çıkan bir kişi ablasını rehin aldı.

Olay, Yıldırım ilçesindeki Mollaarap Mahallesi’nde meydana geldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bursa’da rehine krizi: Para vermeyen ablasına bıçak çekip rehin aldı - 2

Edinilen bilgiye göre, Uşak’ta bulunan cezaevinden izne gelen Mesut A., babası ile ablası N.A’nın yaşadığı eve geldi.

Mesut A., para vermediği gerekçesiyle ablası N.A’yı balkonda bıçakla rehin aldı.
Bursa’da rehine krizi: Para vermeyen ablasına bıçak çekip rehin aldı - 3

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri, Mesut A’yı sakinleştirmeye çalışmak için uzun süre dil döktü.

Bursa’da rehine krizi: Para vermeyen ablasına bıçak çekip rehin aldı - 4

Öfkeli adam, elindeki bıçakla ablasına tehditler savurdu. O sırada, Mesut A’nın babası polis ekiplerince evden çıkarıldı.

Balkon kapısını kitleyen Mesut A’ya karşı abla N.A. soğukkanlılığını korudu.
Bursa’da rehine krizi: Para vermeyen ablasına bıçak çekip rehin aldı - 5

Abla N.A., Mesut A’dan bulduğu boşlukla birlikte kendini merdivenlere atarak aşağı indi.

Arkasından gelen Mesut A., ekipleri görünce elindeki bıçağı bırakarak teslim oldu.
Bursa’da rehine krizi: Para vermeyen ablasına bıçak çekip rehin aldı - 6

Abla N.A., Mesut A’dan kaçarken merdivenlerden düşerek hafif yaralandı.

Etkisiz hale getirilen Mesut A., ekiplerce gözaltına alındı.
Bursa’da rehine krizi: Para vermeyen ablasına bıçak çekip rehin aldı - 7
Bursa’da rehine krizi: Para vermeyen ablasına bıçak çekip rehin aldı - 8
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