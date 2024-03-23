Bursa’da rehine krizi: Para vermeyen ablasına bıçak çekip rehin aldı
Bursa’da cezaevinden izinli çıkan Mesut A., kendisine para vermeyen ablasını evinin balkonunda rehin aldı. Ekiplerin bir saatlik ikna çabaları sürerken, alt kata inen kadın son anda polislere sığındı. Bıçaklı saldırgan polis tarafından gözaltına alınırken olay sırasında bina önünde hareketli anlar yaşandı.
Bursa’da cezaevinden izinli çıkan bir kişi ablasını rehin aldı.Olay, Yıldırım ilçesindeki Mollaarap Mahallesi’nde meydana geldi.