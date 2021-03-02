Bursa'da sular yükselince tarihi köy eski görüntüsüne kavuştu

Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Gölyazı mahallesinde kuraklığın etkisi kar sularının etkisiyle yok oldu.

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İHA 02.03.2021 - 14:08

Bu yıl kuraklıktan dolayı karayla birleşen Gölyazı, suların yükselmesiyle birlikte yine ada oldu.

İki ay öncesine kadar Uluabat Gölü ve Gölyazı'daki kuraklık hayatı neredeyse sıkıntılı hale getirmişti.

Kuraklıktan dolayı karayla birleşen Gölyazı, suların yükselmesiyle birlikte yine ada görüntüsüne kavuştu.

Uluabat gölü üzerinde kurulu bir köy olan Gölyazı, tarihî dokusu sebebiyle her yıl yerli ve yabancı çok sayıda turist tarafından ziyaret ediliyor.

Kışın sular yükselince ada olan şirin köye ulaşım köprüyle sağlanıyor. Yazın sular çekilince karayla birleşen Gölyazı ada olmaktan çıkıyor.

Bu yıl kışın kurak gitmesiyle birlikte sular yükselmeyince ada görünümüne kavuşmayan köy, geçtiğimiz günlerde yağan karların erimesiyle birlikte sular yükselince tekrar ada oldu.

Suların yükselmesiyle birlikte köy eski görüntüsüne kavuştu.

Her yıl suların sonbahar yağmurlarıyla birlikte yükseldiğini ifade eden Gölyazı sakinleri, "Kışın yağmur ve karlar yağınca gölde su seviyesi artar. Köyümüzün etrafı suyla çevrilir, ada olurdu. Yazın da sular çekilince karayla birleşirdi. Bu yıl kuraklıktan dolayı sular yükselmedi. Biz geçtiğimiz günkü karlar yağıncaya kadar yürüyerek köyümüze ulaşabiliyorduk. Kar suları eridi, sular yükseldi, ada oluştu. Artık köprüyü kullanarak köyümüze gidebiliyoruz" dedi.

8 Ocak'ta kaydedilen görüntülerde kuraklık çarpıcı bir şekilde gözler önüne serilmişti. Tatlı su balıkçılığı ile geçinen mahalle sakinleri, bu aylarda 3-4 metre olması gereken suların 1 metrede kaldığını ifade etmişlerdi.

Gölyazı sakinleri balıkçılığın tehlikeye girdiğini, iki mahalle arasında bulunan köprünün altının sularla kaplı olması gerekirken, karaya dönüştüğünü belirtmişlerdi.

Uluabat gölünün kıyısındaki sular altındaki sazlıklar ve adacıklar gün yüzüne çıkmıştı.

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