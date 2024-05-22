Bursa'da taksiciyi 20 yerinden bıçaklayan caninin ifadesi ortaya çıktı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde taksici Yunus Yüksel'i 20 yerinden bıçaklayıp olay yerinden kaçan şüpheli Talha Sevinç taksi sürücülerine otel sorunca yakalandı. Yüksel, ifadesinde suçunu kabul ederken "Aramızda alacak meselesi yüzünden anlaşmazlık vardı. Yolda tartışınca aramızda kavga çıktı. Ben de kendisini bıçakladım. Sonra 6 bin lira para ve cep telefonu alarak kaçtım." dediği öğrenildi.

Bursa'da taksiciyi 20 yerinden bıçaklayan caninin ifadesi ortaya çıktı - 1

Bursa'nın Mudanya ilçesinde kayınpederine ait takside sürücü olarak çalışan Yunus Yüksel, geçen pazartesi günü kırsal Çepni Mahallesi'ndeki ormanda, çoban tarafından bıçakla yaralanmış olarak bulundu.

Vücudunun çeşitli yerlerinde 20 bıçak yarası bulunan bir çocuk babası Yunus Yüksel, sevk edildiği Bursa Şehir Hastanesi'nde yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bursa'da taksiciyi 20 yerinden bıçaklayan caninin ifadesi ortaya çıktı - 2

Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, Yunus Yüksel'i bıçaklayanın "uyuşturucu kullanmak", "reşit olmayan kız çocuğa cinsel istismar" ve "kasten yaralama" suçlarından kaydı bulunan Talha Sevinç olduğunu belirledi.

Bursa'da taksiciyi 20 yerinden bıçaklayan caninin ifadesi ortaya çıktı - 3

Özel ekip oluşturan jandarma ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin babasıyla birlikte gittiği restoranda, birlikte alkol aldığını, bıçaklama olayını anlattığını, ardından da kent merkezine gelip buradan Yenişehir ilçesine gittiğini tespit etti.

Bursa'da taksiciyi 20 yerinden bıçaklayan caninin ifadesi ortaya çıktı - 4

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ile ortak çalışma başlatan ekipler, bölgede yoğunlaştı. Şüpheli, kalmak için otel sorduğu taksi durağındaki taksicilerin kendisini tanıyıp haber vermesiyle yakalandı.

Bursa'da taksiciyi 20 yerinden bıçaklayan caninin ifadesi ortaya çıktı - 5

SUÇU KABUL ETTİ

Jandarma komutanlığında suçunu kabul eden Talha Sevinç, "Yunus benim arkadaşım. Kendisini tanıyorum. Aramızda alacak meselesi yüzünden anlaşmazlık vardı. Olay günü, Eskişehir'e gittim. Daha sonra, telefon açtığım Yunus'a beni Eskişehir'den almasını söyledim. O da geldi. Yolda tartışınca aramızda kavga çıktı. Ben de kendisini bıçakladım. Sonra 6 bin lira para ve cep telefonu alarak kaçtım." dediği öğrenildi.

Bursa'da taksiciyi 20 yerinden bıçaklayan caninin ifadesi ortaya çıktı - 6

Soruşturmayı genişleten jandarma ekipleri, Talha Sevinç’in suçu tek başına işlediğini belirledi. Ekipler, kaçmasına yardım ettiği gerekçesiyle babası M.S.'yi de gözaltına aldı. Savcılık soruşturmasında M.S. serbest bırakılırken, Talha Sevinç ise tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Bursa'da taksiciyi 20 yerinden bıçaklayan caninin ifadesi ortaya çıktı - 7

Jandarma, arkadaşlarının bıçaklanmasını protesto etmek amacıyla bugün çalışmayıp adliye önünde toplanan taksiciler için önlem aldı.

DAHA FAZLA GÖSTER