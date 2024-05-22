Bursa'da taksiciyi 20 yerinden bıçaklayan caninin ifadesi ortaya çıktı

SUÇU KABUL ETTİ

Jandarma komutanlığında suçunu kabul eden Talha Sevinç, "Yunus benim arkadaşım. Kendisini tanıyorum. Aramızda alacak meselesi yüzünden anlaşmazlık vardı. Olay günü, Eskişehir'e gittim. Daha sonra, telefon açtığım Yunus'a beni Eskişehir'den almasını söyledim. O da geldi. Yolda tartışınca aramızda kavga çıktı. Ben de kendisini bıçakladım. Sonra 6 bin lira para ve cep telefonu alarak kaçtım." dediği öğrenildi.