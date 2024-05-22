Bursa'da taksiciyi 20 yerinden bıçaklayan caninin ifadesi ortaya çıktı
Bursa'nın Mudanya ilçesinde taksici Yunus Yüksel'i 20 yerinden bıçaklayıp olay yerinden kaçan şüpheli Talha Sevinç taksi sürücülerine otel sorunca yakalandı. Yüksel, ifadesinde suçunu kabul ederken "Aramızda alacak meselesi yüzünden anlaşmazlık vardı. Yolda tartışınca aramızda kavga çıktı. Ben de kendisini bıçakladım. Sonra 6 bin lira para ve cep telefonu alarak kaçtım." dediği öğrenildi.
Bursa'nın Mudanya ilçesinde kayınpederine ait takside sürücü olarak çalışan Yunus Yüksel, geçen pazartesi günü kırsal Çepni Mahallesi'ndeki ormanda, çoban tarafından bıçakla yaralanmış olarak bulundu.
Vücudunun çeşitli yerlerinde 20 bıçak yarası bulunan bir çocuk babası Yunus Yüksel, sevk edildiği Bursa Şehir Hastanesi'nde yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.