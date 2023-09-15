Bursa’da tramvaya ateş açan kişi tutuklandı

Camın kırık olduğunu gören vatmanın ihbarıyla çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, tramvayın camına kurşun isabet ettiğini belirledi.

Bunun üzerine tramvay hattı üzerindeki 150 güvenlik kamerası incelemeye alındı. 800 saatlik görüntüyü izleyen ekipler, şüphelinin Bilal Koyuncu olduğunu tespit etti.