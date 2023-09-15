Bursa’da tramvaya ateş açan kişi tutuklandı

Bursa’da bir kişi tramvaya ateş açtı. Emniyet güçleri, 150 güvenlik kamerasındaki 800 saatlik görüntüyü izleyerek ateş açan kişinin Bilal Koyuncu olduğunu belirledi. Gözaltına alınıp tutuklanan Koyuncu, alkollü olduğunu ve hiçbir şey hatırlamadığını söyledi.

Bursa’da tramvaya ateş açan kişi tutuklandı - 1

Bursa’da bir kişi tramvaya ateş açtı.

Olay, 9 Eylül günü saat 06.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Atatürk Caddesi’nde meydana geldi. Arkadaşı Baran E. ile cadde üzerinde yürüyen Bilal Koyuncu, belinden çıkardığı silahla yanından geçen tramvaya ateş etti.

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Bursa’da tramvaya ateş açan kişi tutuklandı - 2

Camın kırık olduğunu gören vatmanın ihbarıyla çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, tramvayın camına kurşun isabet ettiğini belirledi.

Bunun üzerine tramvay hattı üzerindeki 150 güvenlik kamerası incelemeye alındı. 800 saatlik görüntüyü izleyen ekipler, şüphelinin Bilal Koyuncu olduğunu tespit etti.
Bursa’da tramvaya ateş açan kişi tutuklandı - 3

Koyuncu ile arkadaşı Baran E., polis ekiplerince evlerine düzenlenen operayonla gözaltına alındı.

Bursa’da tramvaya ateş açan kişi tutuklandı - 4

İfadesinde alkollü olduğunu, ateş açtığını ve o anları hatırlamadığını söyleyen Bilal Koyuncu, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece, “olası kastla adam öldürmeye teşebbüs” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Arkadaşı Baran E. ise serbest bırakıldı.
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