Bursa’da tramvaya ateş açan kişi tutuklandı
Bursa’da bir kişi tramvaya ateş açtı. Emniyet güçleri, 150 güvenlik kamerasındaki 800 saatlik görüntüyü izleyerek ateş açan kişinin Bilal Koyuncu olduğunu belirledi. Gözaltına alınıp tutuklanan Koyuncu, alkollü olduğunu ve hiçbir şey hatırlamadığını söyledi.
Bursa’da bir kişi tramvaya ateş açtı.
Olay, 9 Eylül günü saat 06.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Atatürk Caddesi’nde meydana geldi. Arkadaşı Baran E. ile cadde üzerinde yürüyen Bilal Koyuncu, belinden çıkardığı silahla yanından geçen tramvaya ateş etti.