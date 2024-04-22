Bursa’da vahşet: 7 kedi parçalanarak öldürüldü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde boş bir araziye kurulan kedi evlerinde beslenen 6’sı yavru 7 kedi, parçalanarak öldürülmüş halde bulundu. Hayvanlara yönelik şiddet eylemlerinin son bulması için cezaların caydırıcı olması gerektiğine dikkat çekildi. Olayla ilgili de soruşturma başlatıldı.

Bursa’da vahşet: 7 kedi parçalanarak öldürüldü - 1

İnegöl'ün Baykoca Mahallesi TOKİ konutları yanındaki boş arazide kediler için yerleştirilen kulübelerdeki 6’sı yavru 7 kedinin, araziye atılmış haldeki parçalanmış cesetlerini bulundu. 

TÜRKİYE HABERLERİ

Bursa’da vahşet: 7 kedi parçalanarak öldürüldü - 2

Hayvansever Filiz Akın Karabulut durumu polise ve İnegöl Belediyesi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye gelen polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı ve soruşturma başlatıldı.

Bursa’da vahşet: 7 kedi parçalanarak öldürüldü - 3

Gördüğü manzara karşısında şok olduğunu söyleyen Karabulut, “Maalesef yine bugün bir insanlık suçuyla buradayız. Ne yazık ki yine aile içinde çocukların vahşice yetiştirildiği bir toplum içindeyiz. Çünkü bu tamamen sevgisiz yetişen ve acımasızca yetişen çocukların sonucudur." dedi.

Bursa’da vahşet: 7 kedi parçalanarak öldürüldü - 4

Bu alanın kendilerinin "Pisi Bahçe" alanı olduğunun altını çizen Karabulut, "Burada gördüğünüz kulübelerde, kedilerimizin düzenli bakımının üstlenildiği yerler. Sokakta istenmeyen kediler olduğu zaman alıyoruz. Bugün yine korkunç bir olayla karşı karşıya kaldık. 7 tane kedimiz katledildi. Kesilerek, parçalanarak öldürüldü. Daha kötü görüntüler var. Onları paylaşmak istemiyoruz. Ama dediğim gibi, tamamen aile içinde sevgisizlik ve şiddetle yetişen insanların yaptığı durum ve sonuç.” diye konuştu.

Bursa’da vahşet: 7 kedi parçalanarak öldürüldü - 5

"SUÇLULAR BULUNUP HAPİS CEZASI ALMALI"

Hayvanlara yönelik şiddet eylemlerinin son bulması ve bir daha benzer olayların yaşanmaması için, cezaların caydırıcı olması gerektiğini belirten Karabulut, “Ne yazık ki bunun önüne geçemiyoruz. Her geçen gün daha da vahşice olaylarla karşılaşıyoruz. Umarım adalet en kısa zamanda yerini bulur. En büyük isteğimiz bir an önce suçluların bulunup, yatar hapis cezası alması. Çünkü başka türlü bu olayların önüne geçebileceğimizi sanmıyoruz.” dedi.

Bursa’da vahşet: 7 kedi parçalanarak öldürüldü - 6

"AİLELERİN ÇOCUKLARINA HAYVANLARLA İÇ İÇE YAŞAMAYI ÖĞRETMESİ LAZIM"

Çocukların, ebeveynleri tarafından hayvan sevgisi ile yetiştirilmesi gerektiğine de dikkat çeken Filiz Akın Karabulut, “Şu vahşi görüntüler ne yazık ki yeni nesillere çok kötü örnek oluyor. Umarım aileler biraz daha bilinçlenerek, hayvanlarla iç içe yaşamayı çocuklarına öğretirler. Hayvanlarla nasıl yaşanır, neler yapılması gerektiği konusunda bir çalışma yaparlar. Her gördüğümüz çocuğa ve yetişkine anlatmaya çalışıyoruz. Çünkü gerçekten insanlığa emanet edilmiş canlılar. İnsan olarak, adalet olarak sahip çıkmak zorundayız. Bu tür olaylar daha çok karşımıza çıkıyor. İnsanlık nereye gidiyor diye sorguluyoruz.” ifadelerini kullandı.

Bursa’da vahşet: 7 kedi parçalanarak öldürüldü - 7
DAHA FAZLA GÖSTER