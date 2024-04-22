Bursa’da vahşet: 7 kedi parçalanarak öldürüldü
Bursa'nın İnegöl ilçesinde boş bir araziye kurulan kedi evlerinde beslenen 6’sı yavru 7 kedi, parçalanarak öldürülmüş halde bulundu. Hayvanlara yönelik şiddet eylemlerinin son bulması için cezaların caydırıcı olması gerektiğine dikkat çekildi. Olayla ilgili de soruşturma başlatıldı.
İnegöl'ün Baykoca Mahallesi TOKİ konutları yanındaki boş arazide kediler için yerleştirilen kulübelerdeki 6’sı yavru 7 kedinin, araziye atılmış haldeki parçalanmış cesetlerini bulundu.