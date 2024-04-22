Bursa’da vahşet: 7 kedi parçalanarak öldürüldü

"AİLELERİN ÇOCUKLARINA HAYVANLARLA İÇ İÇE YAŞAMAYI ÖĞRETMESİ LAZIM"

Çocukların, ebeveynleri tarafından hayvan sevgisi ile yetiştirilmesi gerektiğine de dikkat çeken Filiz Akın Karabulut, “Şu vahşi görüntüler ne yazık ki yeni nesillere çok kötü örnek oluyor. Umarım aileler biraz daha bilinçlenerek, hayvanlarla iç içe yaşamayı çocuklarına öğretirler. Hayvanlarla nasıl yaşanır, neler yapılması gerektiği konusunda bir çalışma yaparlar. Her gördüğümüz çocuğa ve yetişkine anlatmaya çalışıyoruz. Çünkü gerçekten insanlığa emanet edilmiş canlılar. İnsan olarak, adalet olarak sahip çıkmak zorundayız. Bu tür olaylar daha çok karşımıza çıkıyor. İnsanlık nereye gidiyor diye sorguluyoruz.” ifadelerini kullandı.