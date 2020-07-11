Bursa'daki 800 yıllık türbeye spreyli saldırı

Bursa şehrin simgesi haline gelen bir türbeye kimliği belirsiz kişiler spreyle yazı yazdı. Çevredekiler bu duruma isyan etti.

İHA - DHA 11.07.2020 - 14:01

Bursa'daki 800 yıllık türbeye spreyli saldırı - 1
Bursa'da İznik ilçesinde 17. yüzyıldan kalma bin 800 yıllık Afyon Sultan Türbesi'ni sprey boyalarla boyadılar.
Bursa'daki 800 yıllık türbeye spreyli saldırı - 2
İznik Beyler mahallesinde bulunan ve ilçenin simgesi haline gelen Osmanlı Beyi Orhan beyin torunu Afyon Sultan (Ahiveyn Sultan) türbesi tam bin 800 yıldır ayakta duruyor.
Bursa'daki 800 yıllık türbeye spreyli saldırı - 3
Türbeyi anlatan tabela ve iç kısmı ise kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından sprey boyalar ile saldırıya uğradı.
Bursa'daki 800 yıllık türbeye spreyli saldırı - 4
Etrafı ise içki şişeleri ve pisliklerle doldu.
Bursa'daki 800 yıllık türbeye spreyli saldırı - 5
Türbeye dua için gelen vatandaşlar ise şok yaşarken, “Yazıklar olsun bunu yapanlara. İnsanlar bu manzarayı görünce rezil oluyoruz. Bir türbeye bu yapılır mı çok ayıp” dediler.
Bursa'daki 800 yıllık türbeye spreyli saldırı - 6

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