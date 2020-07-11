Bursa'daki 800 yıllık türbeye spreyli saldırı

Türbeyi anlatan tabela ve iç kısmı ise kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından sprey boyalar ile saldırıya uğradı.

Türbeye dua için gelen vatandaşlar ise şok yaşarken, “Yazıklar olsun bunu yapanlara. İnsanlar bu manzarayı görünce rezil oluyoruz. Bir türbeye bu yapılır mı çok ayıp” dediler.