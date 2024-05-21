Bursa'daki taksici saldırısında yeni ayrıntılar: Saldırgan devamlı müşterisi çıktı
Bursa'nun Mudanya ilçesinde, aracına aldığı biri kadın iki kişi tarafından ormanda bıçaklanıp gasbedilen taksici Yunus Yüksel'in yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Yüksel'i bir çobanın yaralı halde bulup ihbarda bulunduğu ortaya çıktı. Eşiyle kısa süre konuştuğunu söyleyen Kübra Yüksel ise "Kendisi, 'Beni aracıma aldığım sürekli müşterim bıçakladı. Bir anda saldırdı' dedi." ifadelerini kullandı.
Bursa'da müşterileri tarafından 20 bıçak darbesiyle saldırıya uğrayan gasp edilip yol kenarına atılan taksici Yunus Yüksel'in tedavisi devam ederken olayla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı.