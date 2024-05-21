Bursa'daki taksici saldırısında yeni ayrıntılar: Saldırgan devamlı müşterisi çıktı

Yunus Yüksel'in yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiğini sözlerine ekleyen Kübra Yüksel, "Kendisiyle kısa süre konuştuğumda bana, 'Taksime devamlı binen bir müşterim tarafından bıçaklandım. Bir anda saldırdı. Hiçbir şey yapamadım' dedi. Onun için dua ediyorum." diye konuştu.