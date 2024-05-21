Bursa'daki taksici saldırısında yeni ayrıntılar: Saldırgan devamlı müşterisi çıktı

Bursa'nun Mudanya ilçesinde, aracına aldığı biri kadın iki kişi tarafından ormanda bıçaklanıp gasbedilen taksici Yunus Yüksel'in yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Yüksel'i bir çobanın yaralı halde bulup ihbarda bulunduğu ortaya çıktı. Eşiyle kısa süre konuştuğunu söyleyen Kübra Yüksel ise "Kendisi, 'Beni aracıma aldığım sürekli müşterim bıçakladı. Bir anda saldırdı' dedi." ifadelerini kullandı.

Bursa'daki taksici saldırısında yeni ayrıntılar: Saldırgan devamlı müşterisi çıktı - 1

Bursa'da müşterileri tarafından 20 bıçak darbesiyle saldırıya uğrayan gasp edilip yol kenarına atılan taksici Yunus Yüksel'in tedavisi devam ederken olayla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bursa'daki taksici saldırısında yeni ayrıntılar: Saldırgan devamlı müşterisi çıktı - 2

BABASININ TAKSİSİNDE ÇALIŞIYORMUŞ

Kübra Yüksel, yoğun bakımdaki eşiyle doktorların izniyle kısa sürede konuştuğunu söyledi.

Bursa'daki taksici saldırısında yeni ayrıntılar: Saldırgan devamlı müşterisi çıktı - 3

Üniversite mezunu olan eşinin babasına ait takside çalıştığını belirten Kübra Yüksel, "Eşim, ailesine bağlı bir kişi. Görev yaptığı sırada beni sürekli arayıp nerelere gittiğini söylerdi. Dün aramayınca merak ettim. Bu kez ben telefon açtım. Kendisine ulaşamadım. Telefonu sürekli kapalıydı." dedi.

Bursa'daki taksici saldırısında yeni ayrıntılar: Saldırgan devamlı müşterisi çıktı - 4

Daha sonra aracının takip sistemine baktığını, Çepni Mahallesi'nde ormanlık alanda park halinde olduğunu gördüğünü söyleyen Yüksel, "Bu sırada Yunus'u bir çoban, aracın içinde yaralı görmüş. Haber verilmesi sonucu kocam hastaneye kaldırıldı." diye konuştu.

Bursa'daki taksici saldırısında yeni ayrıntılar: Saldırgan devamlı müşterisi çıktı - 5

Yunus Yüksel'in yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiğini sözlerine ekleyen Kübra Yüksel, "Kendisiyle kısa süre konuştuğumda bana, 'Taksime devamlı binen bir müşterim tarafından bıçaklandım. Bir anda saldırdı. Hiçbir şey yapamadım' dedi. Onun için dua ediyorum." diye konuştu.

Bursa'daki taksici saldırısında yeni ayrıntılar: Saldırgan devamlı müşterisi çıktı - 6

NE OLMUŞTU?

Taksi çalıştıran Yunus Yüksel, iddiaya göre, dün Eskişehir'e gitmek isteyen biri kadın iki yolcuyu aracıyla Eskişehir'e getirip, geri döndü.

Bursa'daki taksici saldırısında yeni ayrıntılar: Saldırgan devamlı müşterisi çıktı - 7

Saat 17.00 sıralarında Mudanya'nın kırsal Çepni Mahallesi'ne geldiklerinde araçtaki yolcular, ineceklerini söyledi. Aracı durduran Yunus Yüksel, bu sırada erkek yolcunun bıçaklı saldırısına uğradı.

Bursa'daki taksici saldırısında yeni ayrıntılar: Saldırgan devamlı müşterisi çıktı - 8

Yaklaşık 20 bıçak darbesiyle yaralanan evli ve bir çocuk babası sürücü, kanlar içinde kalırken; üzerindeki para ve cep telefonunu alan saldırganlar uzaklaştı.

Bursa'daki taksici saldırısında yeni ayrıntılar: Saldırgan devamlı müşterisi çıktı - 9

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, hayati tehlikesi olduğu için ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Bursa'daki taksici saldırısında yeni ayrıntılar: Saldırgan devamlı müşterisi çıktı - 10
Bursa'daki taksici saldırısında yeni ayrıntılar: Saldırgan devamlı müşterisi çıktı - 11
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