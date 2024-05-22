Bursa’da ortalığı savaş alanına çeviren patlama: Doğalgaz borusunu kesti, ütüyü fişe taktı!
Bursa’da kiracının doğalgaz borusunu keserek patlamaya neden olduğu binanın sakinleri yaşadıklarını anlattı. Mülk sahibi Murat Balı, kiracı Atakan K’nin psikolojik sorunları olduğunu belirterek, “Boş durmasın diye kiraya verdik. Çok yüksek ücret de almıyorduk. Yalnız yaşadığı için yemeğini de veriyorduk, iyilik de yapıyorduk. İyiliğin sonucu bu oldu.” dedi. Balı’nın eşi Nilgün Balı ise patlamanın planlı olarak gerçekleştirildiğini söyledi. Balı, “Doğalgaz borusunu kesip ütüyü de fişe takmış. Hepsini planlamış.” dedi.
Bursa’da bir binanın zemin katında yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen kiracının, evindeki doğalgaz borusunu kesmesi sonucu patlamanın meydana geldiği bina sakinleri yaşadıklarını anlattı.