Bursa’da ortalığı savaş alanına çeviren patlama: Doğalgaz borusunu kesti, ütüyü fişe taktı!

“DOĞALGAZ BORUSUNU KESİP, ÜTÜYÜ FİŞE TAKMIŞ”

Murat Balı’nın eşi Nilgün Balı ise kiracılarının kendi ailesiyle de sorunlar yaşadığını, yaklaşık 3 ay önce eşinin evi terk ettiğini aktardı.

Yemek bile verdikleri kiracının, kendilerini sokakta bıraktığını vurgulayan Balı, “En sonunda doğal gaz borusunu kesmiş. Kaçarken kendisi de yanmış. Kayınvalidem ve kayınpederim de bir adım ötedeymiş. İyi ki onlara bir şey olmadı. Eşim bir adım daha atsa üzerine duvarlar yıkılacaktı. 85 yaşındaki insanları sokağa döktü. Şu an sokakta kaldık. Doğalgaz borusunu kesip ütüyü de fişe takmış. Hepsini planlamış.” ifadesini kullandı.

Kiraya zam yapmak istemeleri gibi bir durumun söz konusu olmadığını dile getiren Balı, “Biz burada her gün panik içindeydik. Bize zarar vermesinden korkuyorduk. Üst katındaki hamile bir kadını bile rahatsız etmeye başlamıştı son dönemde. Eşimi ‘Siz de kapıyı açın, sizi öldüreceğim’ diye tehdit ediyordu.” diye konuştu.