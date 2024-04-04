Burun ameliyatından sonra hayatı karardı: "Dışarı çıktığımda insanlar öcü gibi bakıyor"

"ÜCRET KABUL ETMİYORSA HATASINI KABUL ETMİŞ OLUR"

Gülizar Aras'ın avukatı da müvekkilinin uğradığı maddi ve manevi kayıplar için tazminat talep ettiklerini belirtti.

"Burada bu işlemi yapan doktorun hem cezai hem hukuki sorumluluğu var. Cezai sorumluluk açısından savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Hukuki sorumluluk açısından tazminat davası açtık. Hem maddi tazminat talebimiz oldu hem manevi tazminat talebimiz oldu." diye konuşan avukat şöyle devam etti:

"3 kez ameliyat geçirmiş ve 3 ameliyat da başarısızlıkla sonuçlanmış. Burada bizim hukuki sürecimizin temelinde Yargıtay'ın iki kararı var. Birinci karar; estetik cerrahi müdahalede bulunan doktor sonucu garantilemek zorundadır. İkincisi ameliyatı yapan doktor 2 ve 3'üncü işlemlerde herhangi bir emek ücreti talep etmemiş müvekkilden. Yargıtay şunu söylüyor; 'ilk ameliyattan sonra doktor herhangi bir emek ücreti talep etmiyorsa aslında işlemin kusurunu kabul etmiş sayılır.' Biz bu iki esas karara dayanarak hukuk davamızı açtık. Hukuki sürecin en başında işlemi yapan doktor şu an mevcut durumun düzeltilmesi için gereken paranın neredeyse yaklaşık onda birini teklif etti. Çok komik bir rakamdı teklif ettiği. Müvekkil tekrar kendisine bir cerrahi işlem yaptırmak istemiyor. Çünkü artık arada doktor ve hasta ilişkisinin temel kaynağı olan güven ilişkisi zedelenmiş durumda. Hukuki sürecin takipçisi olacağız."