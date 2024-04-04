Burun ameliyatından sonra hayatı karardı: "Dışarı çıktığımda insanlar öcü gibi bakıyor"
Ankara'da yaşayan turizmci Gülizar Aras, 3 yıl önce yaptırdığı burun estetiği ameliyatından 6 ay sonra burnunun uç kısmında çökme meydana geldi. Burnunun düzelmesi için aynı doktor tarafından 2 kez daha ameliyat edilen Aras, şekil bozukluğunun daha da arttığını ileri sürdü ve 1 milyon liralık tazminat davası açtı.
Turizmci Gülizar Aras, 2021 yılında düğün öncesi İstanbul Florya'da özel hastanede görevli Dr. M.S.E. ile 500 euro'ya anlaşarak burun estetiği ameliyatı yaptırdı. Ancak 6 ay sonra burnunun uç kısmında çökme ve ödem oluştu.
Aynı doktorun bunu ücret almadan düzeltebileceğini belirtmesi üzerine üst üste iki ameliyat daha oldu. Aras'ın burnundaki bozukluk her ameliyattan sonra daha da arttı.
Bu süreçte işinden ayrılan ve burnundaki şekil bozukluğu nedeniyle düğününü iptal ederek sadece nikah yapan Gülizar Aras, doktor hakkında Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu ve 1 milyon liralık tazminat davası açtı.