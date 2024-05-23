Buse öğretmen şiddet kurbanı: Öldüresiye dövüldü, bilinci kapalı şekilde yoğun bakımda

İstanbul’da yaşayan 32 yaşındaki anaokulu öğretmeni Buse Berfi Yılmaz, 7 aydır birlikte olduğu erkek arkadaşı Ahmet Hasan T. tarafından öldüresiye dövüldü. İddiaya göre; genç öğretmen “Yere düştü.” denilerek ambulansla hastaneye götürülürken, bilinci kapalı şekilde yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Gözaltına alınan Ahmet Hasan T. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Buse öğretmen şiddet kurbanı: Öldüresiye dövüldü, bilinci kapalı şekilde yoğun bakımda - 1

Anaokulu öğretmeni olan 32 yaşındaki Buse Berfi Yılmaz, eşinden ayrıldıktan sonra 7 yaşındaki çocuğu ile birlikte Kartal’da yaşamaya başladı.

Yılmaz, yaklaşık 7 ay önce ise 40 yaşındaki Ahmet Hasan T. ile sevgili oldu. 12 Mayıs Pazar günü; Yılmaz, erkek arkadaşı tarafından dövüldü ve bir kız arkadaşına durumu anlattı.

Erkek arkadaşının kafasını duvara vurduğunu söyleyerek vücudundaki dayak izlerini gösterdi.

14 Mayıs Salı günü ise Buse Berfi Yılmaz, erkek arkadaşı Ahmet Hasan T. ile buluştu.

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Buse öğretmen şiddet kurbanı: Öldüresiye dövüldü, bilinci kapalı şekilde yoğun bakımda - 2

Yılmaz’a ait otomobille ilerleyen ikili arasında çıkan tartışmanın ardından araçtan inen Yılmaz’ın yere düştüğünü söyleyen Ahmet Hasan T., kız arkadaşı Yılmaz’ı ambulansla Maltepe Devlet Hastanesi’ne getirdi.

Tedavi altına alınan Yılmaz'ın kafatasında 2 kırık, vücudunun çeşitli yerlerinde ise ısırık, tırmalama ve dayak izleri olduğu ortaya çıktı.

Buse öğretmen şiddet kurbanı: Öldüresiye dövüldü, bilinci kapalı şekilde yoğun bakımda - 3

Bilinci kapalı şekilde yoğun bakımda tedavi altına alınan Yılmaz’ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, Buse Berfi Yılmaz’ın otomobilinde incelemelerde bulundu.
Buse öğretmen şiddet kurbanı: Öldüresiye dövüldü, bilinci kapalı şekilde yoğun bakımda - 4

“YERE DÜŞTÜ” DEDİ

Ahmet Hasan T, kız arkadaşının ailesine; Buse Berfi Yılmaz’a ait otomobilde ilerledikleri sırada aralarında tartışma çıktığını, aracı kullanan Yılmaz’ın, otomobilden indiğini ve kendisinin direksiyonun başına geçtiğini anlattı. Vitesi geri taktığı zaman ise aracın Buse Berfi Yılmaz’a dokunduğunu ve yere düştüğünü söylediği öğrenildi.

Buse öğretmen şiddet kurbanı: Öldüresiye dövüldü, bilinci kapalı şekilde yoğun bakımda - 5

Şüphelinin polise verdiği ifadede ise, kız arkadaşının araçtan indikten sonra yere düştüğünü söylediği bilgisine ulaşıldı. Olayın nerede yaşandığı sorusuna ise şokta olduğu için hatırlamadığını ve Üsküdar Kısıklı'da olabileceklerini söylediği öğrenildi.

Buse öğretmen şiddet kurbanı: Öldüresiye dövüldü, bilinci kapalı şekilde yoğun bakımda - 6

“SALDIRGANIN 2 SUÇ DOSYASI VAR”

Olayla ilgili olarak konuşan Yılmaz’ın annesi Zeynep Yılmaz, “Normal düşme diye gelip kayıt yapılıyor. Fakat hastane içerisine yatış verildiği ve acil servisten yoğun bakım ünitesine geçtiği zaman kızımın çok ciddi bir şekilde darbedildiği ortaya çıkıyor. Kafatasında 2 tane kırık var.” dedi.

Dosyanın savcılıkta olduğunu anlatan anne Yılmaz, “Zaten kişinin de buradaki olaylardan sonra kızımın bu şekle girmesinden sonra suç duyurusunda bulunduğumuz zaman şahsında 2 tane suç dosyasının olduğunu öğrendim. Uyuşturucudan 2 tane suç dosyası varmış.” dedi.
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