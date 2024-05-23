Buse öğretmen şiddet kurbanı: Öldüresiye dövüldü, bilinci kapalı şekilde yoğun bakımda

“SALDIRGANIN 2 SUÇ DOSYASI VAR”

Olayla ilgili olarak konuşan Yılmaz’ın annesi Zeynep Yılmaz, “Normal düşme diye gelip kayıt yapılıyor. Fakat hastane içerisine yatış verildiği ve acil servisten yoğun bakım ünitesine geçtiği zaman kızımın çok ciddi bir şekilde darbedildiği ortaya çıkıyor. Kafatasında 2 tane kırık var.” dedi.

Dosyanın savcılıkta olduğunu anlatan anne Yılmaz, “Zaten kişinin de buradaki olaylardan sonra kızımın bu şekle girmesinden sonra suç duyurusunda bulunduğumuz zaman şahsında 2 tane suç dosyasının olduğunu öğrendim. Uyuşturucudan 2 tane suç dosyası varmış.” dedi.