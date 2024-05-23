Buse öğretmen şiddet kurbanı: Öldüresiye dövüldü, bilinci kapalı şekilde yoğun bakımda
İstanbul’da yaşayan 32 yaşındaki anaokulu öğretmeni Buse Berfi Yılmaz, 7 aydır birlikte olduğu erkek arkadaşı Ahmet Hasan T. tarafından öldüresiye dövüldü. İddiaya göre; genç öğretmen “Yere düştü.” denilerek ambulansla hastaneye götürülürken, bilinci kapalı şekilde yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Gözaltına alınan Ahmet Hasan T. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Anaokulu öğretmeni olan 32 yaşındaki Buse Berfi Yılmaz, eşinden ayrıldıktan sonra 7 yaşındaki çocuğu ile birlikte Kartal’da yaşamaya başladı.
Yılmaz, yaklaşık 7 ay önce ise 40 yaşındaki Ahmet Hasan T. ile sevgili oldu. 12 Mayıs Pazar günü; Yılmaz, erkek arkadaşı tarafından dövüldü ve bir kız arkadaşına durumu anlattı.
Erkek arkadaşının kafasını duvara vurduğunu söyleyerek vücudundaki dayak izlerini gösterdi.
14 Mayıs Salı günü ise Buse Berfi Yılmaz, erkek arkadaşı Ahmet Hasan T. ile buluştu.