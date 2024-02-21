Büşra’nın öldüğü kazada düğümü kalp krizi raporu çözecek
Zonguldak’ta 2022 yılında öğrenci Büşra Akın’ın yaşamını yitirdiği, 18 öğrencinin de yaralandığı kazaya ilişkin yargılama sürüyor. Ölen öğrencinin annesi Oya Akın, ağlayarak tutuksuz yargılanan 3 sanığın da tutuklanmasını istedi. Duruşma, sürücü Fikret Bayrak’ın kalp krizini kazadan önce mi, yoksa sonra mı geçirdiğini tespit edecek raporun beklenmesi için ileri bir tarihe ertelenirken, sanıkların tutuksuz yargılanmalarının devamına karar verildi.
Zonguldak’ta 14 yaşındaki Büşra Akın’ın öldüğü, 18 öğrencinin de yaralandığı kazaya ilişkin servis midibüsü sürücüsü Fikret Bayrak, firma sahibi Ramazan Atmaca ile babası Müslüm Atmaca’nın yargılanmasına devam edildi.
Kaza, 14 Aralık 2022’de Çatalağzı beldesi Trafo Caddesi’nde meydana geldi. Fikret Bayrak’ın kullandığı 67 AT 873 plakalı midibüs, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.Kazada öğrenci Büşra Akın yaşamını yitirdi, sürücü ile 18 öğrenci yaralandı.