Büşra’nın öldüğü kazada düğümü kalp krizi raporu çözecek

Kalp krizi de geçiren sürücü Bayrak, tedavisinin ardından taburcu oldu.

Gözaltına alınan Bayrak ile araç sahibi Ramazan Atmaca, tutuklandıktan bir süre sonra serbest bırakıldı.

Fikret Bayrak, Ramazan Atmaca ve babası Müslüm Atmaca hakkında taksirle bir kişinin ölümüne ve birden çok kişinin yaralanmasına neden olma suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Yapılan itirazlar üzerine Bayrak ve Ramazan Atmaca daha sonra tekrar tutuklansa da itiraz üzerine tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.