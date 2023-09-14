Büyük Menderes'te balık ölümleri
Ege bölgesinin en önemli tarımsal su kaynağı olan Büyük Menderes Havzası Milli Parkı'nın son noktası olan tahliye kanalında toplu balık ölümleri gerçekleşti. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, "Bu konuda gereken yapılmazsa, bölgemizin en önemli biyolojik çeşitlilik alanında ekolojik yapı çökecek, tüm canlılar bundan olumsuz etkilenecek" dedi.
Ege bölgesinin önemli tarımsal sulama kaynaklarından biri olan Büyük Menderes Nehri'nde toplu balık ölümleri görüldü. Balıkların neden öldüğü henüz bilinmiyor.