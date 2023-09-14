Büyük Menderes'te balık ölümleri

Ege bölgesinin en önemli tarımsal su kaynağı olan Büyük Menderes Havzası Milli Parkı'nın son noktası olan tahliye kanalında toplu balık ölümleri gerçekleşti. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, "Bu konuda gereken yapılmazsa, bölgemizin en önemli biyolojik çeşitlilik alanında ekolojik yapı çökecek, tüm canlılar bundan olumsuz etkilenecek" dedi.

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Ege bölgesinin önemli tarımsal sulama kaynaklarından biri olan Büyük Menderes Nehri'nde toplu balık ölümleri görüldü. Balıkların neden öldüğü henüz bilinmiyor.

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Büyük Menderes'in Aydın'dan geçen kısmında suyun renginin koyulaştığı dikkat çekti. Yüzeydeki ölü balıklar; bölge halkını tedirgin etti.

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Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği bölgeye gidip incelemelerde bulundu. Dernek Başkanı Bahattin Sürücü, balık ölümlerinin su kirliliği yüzünden meydana gelmiş olabileceğini söyledi.

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Ölümlerin nedenini endüstriyel tesislerin, fabrikaların, organize sanayi bölgelerindeki birçok işletmenin ağır metal ve kimyasallardan oluşan arıtmasız kirli atık sularının tahliye kanalına verilmesi olduğunu dile getiren EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Burası Türkiye'nin en önemli sulak alanlarının başında gelen Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nın tam ortası. Yaklaşık 6 kilometre boyunca sazlıklar ölü balıklarla dolu. Bu balıklar buradan denize kadar ulaşıyor. Bu konuda gerekli önlemler alınmazsa, bölgemizin en önemli biyolojik çeşitlilik alanında ekolojik yapı çökecek, tüm canlılar bundan olumsuz etkilenecek" dedi.

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"SU DEĞİL SİYAH SIVI"

Ölü balıkları kuşların yediğine dikkati çeken Sürücü, "Zaten deltanın bütün kuşları buraya geldi. Balıkların neden öldüğü suya bakınca anlaşılıyor. Su değil siyah bir sıvı. Arıtmasız şekilde endüstriyel tesislerin, işletmelerin, fabrikaların ve organize sanayilerin boşalttıkları atıklar maalesef bu tahliye kanalı vasıtasıyla denize kadar gidiyor. Aynı zamanda suda oksijen oranı çok düşük su olmaktan çıkmış zehirli bir sıvı akıyor. Kuşlar bunu yiyor kuşlara zarar verir mi bunun da incelenmesi gerekiyor. Bu balıkların neden öldüğünün acilen araştırılması lazım. İlgili kurumlara başvuracağız" dedi.

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Büyük Menderes'te balık ölümleri - 8
Büyük Menderes'te balık ölümleri - 9
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