'Büyükbaş' ile büyük vurgun: Kefil oldu köyüne gidemiyor

Köylülerin de kendisine tepki gösterdiğini kaydeden Kaya, "Köyde yaşayanlarla karşılaşınca haklı olarak bana hakaret ediyor, bağırıp çağırıyorlar. Moralim bozuluyor. Bende artık köye gelmemeye gelsem bile kimse görünmeden gece yarısı evime gidiyorum. Perişan oldum. Hem paramı kaptırdım hem de başka insanların mağdur olmasına neden oldum. Devlet büyüklerimizden yardım istiyorum. Bir zamanlar içerisi hayvanlarla dolu olan ahırlarımız boş kaldı. Paraları yoksa cezaevine girip cezalarını çeksinler. Hem benim hem de tanıdığım insanların canının yaktılar" diye konuştu.



Çayırtepe Köyü Muhtarı Halil Didin, "Zeynel Bey mal aldı, ona buna verdi. Onlar bunun parasını vermediği gibi Zeynel bu müşkülata düştü. Köye bile gelemez oldu. Alacaklılar gelip önünü kesip, 'benim paramı ver' diyor. Karşı taraftan alamadığı gibi ne yapsın bu da kimseye ödeme yapamadı. Karşı taraf bunu kandırdığından bu da utancından insanların karşısına çıkamıyor. Zeynel, 11 aydır köyü terk etti. Evine gelip, gidemiyor. Hatta inanır mısınız Geçen kışın hayvanları ahırda aç duruyordu. Ben köyden ot toplayıp götürüp yedirdim" diye konuştu.