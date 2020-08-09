Büyükçekmece Gölü'nde su seviyesi düşüyor

İstanbul'da bulunan Büyükçekmece Gölü'nde su seviyesi yüzde 30'lara düştü. Metrelerce çekilen suyun gölde oluşturduğu etki havadan görüntülendi.
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İHA 09.08.2020 - 11:48
Büyükçekmece Gölü'nün su seviyesi yüzde 30 seviyelerine düştü.
İSKİ verilerine göre Büyükçekmece Gölü’nün su seviyesi yüzde 30 seviyesine düştü.
Çekilen görüntülerde kuraklığın boyutu gözler önüne serilirken bir zamanlar sular altında kalan Büyükçekmece Viyadüğü’nün ayakları da ortaya çıktı.
Ayrıca suların çekildiği alanda kuşların tünediği ve çobanların hayvanlarını otlattığı da görüldü.
''AZALMAYA DEVAM EDECEK''
TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’nden Doç. Dr. Kemal Güneş ise, ocak ayında konuşma yaptığı sempozyumda, “İklim değişikliği modellerindeki en kötü senaryoya dayanarak, sıcaklığın ve etkilerinin 2030’lardan itibaren güçlü bir şekilde hissedileceğini söyleyebiliriz. 2030 yılına kadar yağış ortalaması çok düşmese de, sıcaklık artacağı için buharlaşma olacak. Bugün gölün su kapasitesi 119 hektometre küp (hm3) değerlerinde. Elimizdeki senaryoya göre su kapasitesi, 2030 yılına kadar yüzde 25 düşerek 89 hektometre küpe kadar gerileyecek. 2100 yılında ise gölün su kapasitesi 44,7 hektometre küpe kadar azalacak” ifadelerini kullandı.
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