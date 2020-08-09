Büyükçekmece Gölü'nde su seviyesi düşüyor

''AZALMAYA DEVAM EDECEK'' TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’nden Doç. Dr. Kemal Güneş ise, ocak ayında konuşma yaptığı sempozyumda, “İklim değişikliği modellerindeki en kötü senaryoya dayanarak, sıcaklığın ve etkilerinin 2030’lardan itibaren güçlü bir şekilde hissedileceğini söyleyebiliriz. 2030 yılına kadar yağış ortalaması çok düşmese de, sıcaklık artacağı için buharlaşma olacak. Bugün gölün su kapasitesi 119 hektometre küp (hm3) değerlerinde. Elimizdeki senaryoya göre su kapasitesi, 2030 yılına kadar yüzde 25 düşerek 89 hektometre küpe kadar gerileyecek. 2100 yılında ise gölün su kapasitesi 44,7 hektometre küpe kadar azalacak” ifadelerini kullandı.