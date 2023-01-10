Buzlanma ve sis zincirleme kaza getirdi: 3 ölü, 11 yaralı

Kırşehir-Ankara kara yolu Akpınar ilçesi yakınlarında sis ve buzlanma nedeniyle 5 tır, 6 otomobil ve bir yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobillerdeki Sündüs Y. (65) ve Salih Ü. (85) olay yerinde yaşamını yitirdi, 12 kişi yaralandı. Ambulanslarla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Görkem Y. de (30) müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kazaya karışan araçlar, çekicilerle olay yerinden götürüldü, yolda trafik bir süre aksadı.
Kaza yerinde incelemelerde bulunan Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, kazayla ilgili "Maalesef 2 vatandaşımız hayatını kaybetti, 12 yaralımız var. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılarımıza da acil şifa diliyoruz" dedi.
Vali, 2 kişinin durumunun ağır olduğunu ifade ederken "Onun dışında önemli bir hayati tehlikesi olan vatandaşımız yok. Bu vesileyle kış şartlarında yolda olan vatandaşlarımızı gizli buzlanma ve sise karşı uyarmak istiyorum. Çünkü her şeyden önce yaşamımızı devam ettirmek ve hayatımızı korumak önemli" diye konuştu.
Öte yandan, Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kırşehir-Kayseri kara yolu Akpınar ilçesi yakınlarındaki kazanın ardından gözaltına alınan tır sürücüsü M.D. ile otomobil sürücüsü S.Ş'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen sürücülerden S.Ş. savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı, tır sürücüsü M.D. ise nöbetçi hakimlikçe "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçlamasıyla tutuklandı.