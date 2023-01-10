Buzlanma ve sis zincirleme kaza getirdi: 3 ölü, 11 yaralı

Kırşehir'de 12 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Buzlanma ve sis zincirleme kaza getirdi: 3 ölü, 11 yaralı - 1

Kırşehir-Ankara kara yolu Akpınar ilçesi yakınlarında sis ve buzlanma nedeniyle 5 tır, 6 otomobil ve bir yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Buzlanma ve sis zincirleme kaza getirdi: 3 ölü, 11 yaralı - 2

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Buzlanma ve sis zincirleme kaza getirdi: 3 ölü, 11 yaralı - 3

Kazada, otomobillerdeki Sündüs Y. (65) ve Salih Ü. (85) olay yerinde yaşamını yitirdi, 12 kişi yaralandı. Ambulanslarla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Görkem Y. de (30) müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Buzlanma ve sis zincirleme kaza getirdi: 3 ölü, 11 yaralı - 4

Kazaya karışan araçlar, çekicilerle olay yerinden götürüldü, yolda trafik bir süre aksadı.

Buzlanma ve sis zincirleme kaza getirdi: 3 ölü, 11 yaralı - 5

VALİDEN AÇIKLAMA

Kaza yerinde incelemelerde bulunan Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, kazayla ilgili "Maalesef 2 vatandaşımız hayatını kaybetti, 12 yaralımız var. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılarımıza da acil şifa diliyoruz" dedi.

Buzlanma ve sis zincirleme kaza getirdi: 3 ölü, 11 yaralı - 6

Vali, 2 kişinin durumunun ağır olduğunu ifade ederken "Onun dışında önemli bir hayati tehlikesi olan vatandaşımız yok. Bu vesileyle kış şartlarında yolda olan vatandaşlarımızı gizli buzlanma ve sise karşı uyarmak istiyorum. Çünkü her şeyden önce yaşamımızı devam ettirmek ve hayatımızı korumak önemli" diye konuştu.

Buzlanma ve sis zincirleme kaza getirdi: 3 ölü, 11 yaralı - 7

Öte yandan, Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Buzlanma ve sis zincirleme kaza getirdi: 3 ölü, 11 yaralı - 8

Kırşehir-Kayseri kara yolu Akpınar ilçesi yakınlarındaki kazanın ardından gözaltına alınan tır sürücüsü M.D. ile otomobil sürücüsü S.Ş'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Buzlanma ve sis zincirleme kaza getirdi: 3 ölü, 11 yaralı - 9

TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen sürücülerden S.Ş. savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı, tır sürücüsü M.D. ise nöbetçi hakimlikçe "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçlamasıyla tutuklandı.

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