Cadde yerine kaldırımdan gitti yayalardan yol istedi
İstanbul’da trafikten kaçmak isteyen sürücüler ve bir motosikletli, çözümü trafik kurallarını hiçe sayarak kaldırıma çıkmakta buldu. Sancaktepe’de bir sürücü kaldırımdaki yayalardan korna çalarak yol isterken, Hadımköy’de ise otomobil sürücüsü sinyal vererek yayaları geçti; kaldırımda ilerlemeye devam etti.
İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğunun fazla olduğu yolda trafikten kaçmak isteyen otomobil sürücüsü ve bir motosikletli daha hızlı ilerlemek için kaldırıma çıktı.