Cadde yerine kaldırımdan gitti yayalardan yol istedi

İstanbul’da trafikten kaçmak isteyen sürücüler ve bir motosikletli, çözümü trafik kurallarını hiçe sayarak kaldırıma çıkmakta buldu. Sancaktepe’de bir sürücü kaldırımdaki yayalardan korna çalarak yol isterken, Hadımköy’de ise otomobil sürücüsü sinyal vererek yayaları geçti; kaldırımda ilerlemeye devam etti.

Cadde yerine kaldırımdan gitti yayalardan yol istedi - 1

İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğunun fazla olduğu yolda trafikten kaçmak isteyen otomobil sürücüsü ve bir motosikletli daha hızlı ilerlemek için kaldırıma çıktı.

HABERİN VİDEOSUNA GİT

TÜRKİYE HABERLERİ

Cadde yerine kaldırımdan gitti yayalardan yol istedi - 2

Sürücü kaldırımda yürüyen öğrencilerden korna çalarak yol istedi. Otomobil sürücüsü ve bir motosikletli, yayaların şaşkın bakışları arasında kaldırımda ilerleyerek gözden kayboldu.

Cadde yerine kaldırımdan gitti yayalardan yol istedi - 3

Benzer bir olay Hadımköy’de de yaşandı. Caddede ilerlemek yerine kaldırıma çıkan otomobil sürücüsü sinyal vererek yayalardan yol istedi.

Cadde yerine kaldırımdan gitti yayalardan yol istedi - 4

Yayaların yaşadığı şaşkınlık ve otomobillerle motosiklet sürücüsünün kaldırımda ilerlediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Cadde yerine kaldırımdan gitti yayalardan yol istedi - 5
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