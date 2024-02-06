Çağlayan Adliyesi'nde polis noktasına silahlı saldırı: 2 ölü, 6 yaralı
İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde polis noktasına silahlı saldırı yapıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kontrol noktasına yönelik terör saldırısında etkisiz hale getirilen 2 kişinin terör örgütü DHKP/C mensubu olduğunun belirlendiğini bildirdi. 3'ü polis olmak üzere 6 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Adliyeye giriş ve çıkışlar kapatıldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını duyurdu.
İstanbul Çağlayan Adliyesi önündeki güvenlik noktasına silahlı saldırı düzenlendi.