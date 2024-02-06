Çağlayan Adliyesi'nde polis noktasına silahlı saldırı: 2 ölü, 6 yaralı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da konuya ilişkin açıklama yaptı.



Saldırıyı lanetlediğini ifade eden Tunç, "İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde bulunan güvenlik noktasına yönelik silahlı saldırıyı şiddetle lanetliyorum. Hain saldırıyı önleyerek iki şüpheliyi etkisiz hale getiren kahraman polislerimize teşekkür ediyorum. Saldırıda yaralanan polis memurlarımıza ve vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum." dedi.



Bakan Tunç, olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını duyurdu.