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Çalışan emekliye ikramiye var mı? Emeklilere 29 Ekim 5.000 lira ikramiye ödemesinde son gelişmeler

Çalışmayan emeklilere 5 bin TL'lik ikramiye ödenmesine ilişkin torba kanunda yer alan madde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda kabul edildi. Bu gelişmenin ardından, çalışan emekliler de kendileri için araştırmalara başladı. Peki, çalışan emekliler ikramiye alacak mı?

Çalışan emekliye ikramiye var mı? Emeklilere 29 Ekim 5.000 lira ikramiye ödemesinde son gelişmeler - 1

5 bin lira emekli ikramiyesinin, Kasım ayının ilk 15 günü içerisinde hesaplara yatırılması bekleniyor. Söz konusu ikramiyeden yararlanma durumunu merak eden çalışan emeklilere beklediği haber TBMM'den geldi. İşte, 5.000 lira ikramiye ödemesinde son gelişmeler...

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Çalışan emekliye ikramiye var mı? Emeklilere 29 Ekim 5.000 lira ikramiye ödemesinde son gelişmeler - 2

ÇALIŞAN EMEKLİLER İKRAMİYE ALACAK MI?

Çalışmayan emeklilere 5 bin TL'lik ikramiye ödenmesine ilişkin torba kanunda yer alan madde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda kabul edildi.

5 bin TL'lik ödemeden yalnızca çalışmayan emekliler yararlanabilecek.

Emekli aylığı alıp sigortalı olarak çalışanlar, ikramiyenin dışında tutuldu.

1-31 Ekim 2023 arası herhangi bir tarihte, sosyal güvenlik destek primine tabi olanlar dahil, çalışması olanlar veya faaliyette bulunanlar ile yaşlılık aylığı almaktayken bu aylıkları kesilmeksizin ilgili düzenlemede sayılan iş yerlerinde çalışanlar ödeme kapsamında olmayacak.

Çalışan emekliye ikramiye var mı? Emeklilere 29 Ekim 5.000 lira ikramiye ödemesinde son gelişmeler - 3

DUL VE YETİMLER İKRAMİYE ALACAK MI?

TBMM Genel Kurulunda, emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödenmesini öngören düzenleme kabul edildi.

Buna göre 2023 Ekim ödeme döneminde gelir veya aylık ödemesi yapılan sigortalı ve hak sahiplerine bir defaya mahsus olmak üzere, dosya bazında 5 bin lira ödenecek.

Bu ödeme, sürekli iş göremezlik geliri almakta olanlara gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında, ölüm aylığı ve ölüm geliri dosyalarında ise hak sahiplerinin hisseleri oranında yapılacak.

Birden fazla dosyadan gelir ve aylık alanlara, en fazla ödemeye imkan veren bir dosya üzerinden ödeme yapılacak.

Yersiz yapıldığı anlaşılan ödemeler, ilgilinin varsa almakta olduğu gelir veya aylıklarından yüzde 25 oranında kesilerek, yoksa genel hükümlere göre geri alınacak.

Çalışan emekliye ikramiye var mı? Emeklilere 29 Ekim 5.000 lira ikramiye ödemesinde son gelişmeler - 4

EMEKLİLERE 29 EKİM İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Yaklaşık 17 milyon emekli Ramazan ve Kurban Bayramı'nda iki kez ikramiye alıyor.

Bu yıl Cumhuriyet'in 100. Yılı dolayısıyla, üçüncü ikramiye ödemesi yapılacak.

Ödemelerin Kasım ayının ilk haftasında yapılması bekleniyor.

Bu kapsamda resmi kurum ya da kişilerden açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

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