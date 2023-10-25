Çalışan emekliye ikramiye var mı? Emeklilere 29 Ekim 5.000 lira ikramiye ödemesinde son gelişmeler
Çalışmayan emeklilere 5 bin TL'lik ikramiye ödenmesine ilişkin torba kanunda yer alan madde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda kabul edildi. Bu gelişmenin ardından, çalışan emekliler de kendileri için araştırmalara başladı. Peki, çalışan emekliler ikramiye alacak mı?
5 bin lira emekli ikramiyesinin, Kasım ayının ilk 15 günü içerisinde hesaplara yatırılması bekleniyor. Söz konusu ikramiyeden yararlanma durumunu merak eden çalışan emeklilere beklediği haber TBMM'den geldi. İşte, 5.000 lira ikramiye ödemesinde son gelişmeler...