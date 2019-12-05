'Cambridge Merkez Cami' açıldı (Avrupa'nın ilk çevre dostu cami)

Açılışta konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Demokrasinin beşiği ülkelerde İslam düşmanlığı zehirli sarmaşık gibi yayılıyor" sözleriyle İslamofobi eleştirisinde bulundu. "İslami terör" ifadesine de sert tepki gösteren Erdoğan, "Müslümanlar arasından bir terörist çıkıyor diye İslamı lekeleyemezsiniz" ifadelerini kullandı'' dedi. HABERE GİT