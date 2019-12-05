'Cambridge Merkez Cami' açıldı (Avrupa'nın ilk çevre dostu cami)

Avrupa''nın ilk çevre dostu olan İngiltere'deki Cambridge Merkez Camii'nin açılışı yapıldı.
Açılışta konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Demokrasinin beşiği ülkelerde İslam düşmanlığı zehirli sarmaşık gibi yayılıyor" sözleriyle İslamofobi eleştirisinde bulundu. "İslami terör" ifadesine de sert tepki gösteren Erdoğan, "Müslümanlar arasından bir terörist çıkıyor diye İslamı lekeleyemezsiniz" ifadelerini kullandı'' dedi. HABERE GİT
Avrupa'da bir ilk olma özelliğine sahip camide, yağmur suları depolanıp, fidanların sulanmasında veya abdesthanede kullanılıyor.
Ayrıca doğa dostu cami sıfır karbon ayak izi özelliğiyle dikkat çekiyor.
Güneş enerjisinden elektrik üretilen camide, sıcak havayla da suyun ve zeminin ısınmasını da sağlanıyor.