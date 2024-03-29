Çanakkale Belediye başkan adayları kimlerdir? Çanakkale Belediyesi hangi partide? Çanakkale Belediye başkanı kimdir?

ÇANAKKALE BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Çanakkale Belediyesi Başkanı ÜLGÜR GÖKHAN Kimdir?

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür GÖKHAN 1950 yılında Çanakkale’de doğdu. Çanakkale’de başladığı eğitim hayatına Galatasaray Lisesi’nde devam etti. 1975 yılında Ankara Üniversitesinde Mülkiye okudu.



1989 yılı yerel seçimlerinde SHP’den kontenjan Belediye Meclis Üyesi seçilen Ülgür GÖKHAN, 1992 yılında CHP’nin yeniden açılmasıyla CHP’ nin Kurucu İl Başkanlığı görevini üstlendi. 1999 yılı yerel seçimlerinde CHP’den yeniden Belediye Meclis Üyesi seçildi ve 2002 yılında, dönemin Belediye Başkanının milletvekilliği için istifa etmesiyle boşalan belediye başkanlığı görevine meclis üyelerinin oylarıyla seçildi. Meclisçe yapılan seçimlerin ardından 2004 yılına kadar kentin yönetimini sürdürdü.



2009 yılı yerel seçimlerinde, tekrardan Çanakkale belediye başkanı oldu.



2014 ve 2019 yılı yerel seçimleri için yeniden partisinin adayı olarak belirlenen Ülgür GÖKHAN Çanakkale’nin Belediye Başkanı seçildi.