Çanakkale Belediye başkan adayları kimlerdir? Çanakkale Belediyesi hangi partide? Çanakkale Belediye başkanı kimdir?
Çanakkale Belediyesi hangi partide? Çanakkale Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Çanakkale Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Çanakkale Belediyesini hangi parti kazandı ve Çanakkale Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Çanakkale yerel seçim sonuçları..
ÇANAKKALE BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Çanakkale Belediyesini %60.73 alınan oy ve 46.178 oy oranı ile CHP adayı ÜLGÜR GÖKHAN kazanmıştır.
Çanakkale Geneli
Kazanılan Belediye Sayısı (İLÇE)
- CHP 6
- AK Parti 4
- İyi Parti 2