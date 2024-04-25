Çanakkale Kara Savaşları'nın 109. yılı: 57. Alay Vefa Yürüyüşü
Çanakkale Kara Savaşları'nın 109. Yılı Anma Törenleri kapsamında, Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen "57. Alay Vefa Yürüyüşü" düzenlendi. Yürüyüş öncesinde ise 57'inci alayın son yemeği olan buğday çorbası dağıtıldı.
Tarihi Gelibolu Yarımadası Kocadere Köyü Kamp Alanı'nda, şafak vakti şehitlere saygı için top atışı yapıldı. Daha sonra çorba ikramının ardından sabah namazı kılındı.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yürüyüş öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkenin dört bir tarafından programa katılım olduğunu söyledi.