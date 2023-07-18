Çanakkale, Tekirdağ ve Diyarbakır'da orman yangını
Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte orman yangını haberleri art arda geliyor. Çanakkale'de önceki gün başlayan orman yangını devam ediyor. Hatay'daki yangın ise büyük ölçüde kontrol altında. Dün akşam Tekirdağ ve Diyarbakır'dan da yangın haberleri geldi. Tekirdağ'ın Malkara ilçesine bağlı 2 mahallenin tahliyesine karar verildi. Diyarbakır’ın Lice ilçesinde çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ederken, 6 hane tahliye edildi.
Türkiye 2 gün önce başlayan orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Hatay, Muğla, Adana, Tekirdağ, Balıkesir, Çanakkale ve Mersin'in ardından bir yangın haberi de Diyabakır'dan geldi.