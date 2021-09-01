Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altında

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi Bekirler köyünde çıkan yangın kontrol altına alındı. Yaklaşık 5 saat süren çalışma sonucunda kontrol altına alınan yangında yaklaşık 30 hektar alan zarar gördü.

DHA 01.09.2021 - 16:46 | Son Güncelleme : 01.09.2021 - 20:23

Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altında - 1
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altında - 2
İlçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Bekirler köyü yakınında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altında - 3
Bölgedeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünce çok sayıda ekip sevk edildi.
Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altında - 4
Ekiplerin 1 uçak, 7 helikopter, 3 dozer ve 29 arazözle müdahale ettiği ve yaklaşık 5 saat süren çalışmalar sonucunda kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürüyor.


Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altında - 5
Yangın nedeniyle yaklaşık 30 hektar alanın zarar gördüğü bildirildi.
Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altında - 6
Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altında - 7
Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altında - 8
Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altında - 9
Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altında - 10

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