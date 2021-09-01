Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altında

İlçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Bekirler köyü yakınında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgedeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünce çok sayıda ekip sevk edildi.

Ekiplerin 1 uçak, 7 helikopter, 3 dozer ve 29 arazözle müdahale ettiği ve yaklaşık 5 saat süren çalışmalar sonucunda kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürüyor.





