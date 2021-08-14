Çanakkale'de orman yangını: 3 helikopter ve 10 arazöz sevk edildi

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Anadolu Ajansı - DHA 14.08.2021 - 19:12

Çanakkale'de orman yangını: 3 helikopter ve 10 arazöz sevk edildi - 1
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, tarım arazisinde çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı.
Çanakkale'de orman yangını: 3 helikopter ve 10 arazöz sevk edildi - 2
Alevlere karadan ve havadan müdahale ediliyor. Bayramiç'e bağlı Aşağışevik köyü yakınlarındaki tarım arazisinde belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, ormanlık alana sıçradı.
Çanakkale'de orman yangını: 3 helikopter ve 10 arazöz sevk edildi - 3
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 3 helikopter ve 10 arazöz sevk edildi.
Çanakkale'de orman yangını: 3 helikopter ve 10 arazöz sevk edildi - 4
Alevlerin söndürülmesi için karadan ve havadan müdahale ediliyor.
Çanakkale'de orman yangını: 3 helikopter ve 10 arazöz sevk edildi - 5
Çanakkale'de orman yangını: 3 helikopter ve 10 arazöz sevk edildi - 6
Çanakkale'de orman yangını: 3 helikopter ve 10 arazöz sevk edildi - 7
Çanakkale'de orman yangını: 3 helikopter ve 10 arazöz sevk edildi - 8
Çanakkale'de orman yangını: 3 helikopter ve 10 arazöz sevk edildi - 9
Çanakkale'de orman yangını: 3 helikopter ve 10 arazöz sevk edildi - 10
Çanakkale'de orman yangını: 3 helikopter ve 10 arazöz sevk edildi - 11
Çanakkale'de orman yangını: 3 helikopter ve 10 arazöz sevk edildi - 12
Çanakkale'de orman yangını: 3 helikopter ve 10 arazöz sevk edildi - 13
Çanakkale'de orman yangını: 3 helikopter ve 10 arazöz sevk edildi - 14

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