Çanakkale’de yıldırım düşmesi sonucu 7 noktada orman yangını (6’sı söndürüldü birine müdahale sürüyor)
Çanakkale’de yıldırım düşmesi sonucu 6 ayrı noktada orman yangını çıktı. Yangınlardan 5’i söndürülürken, Gelibolu’daki yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.
Çanakkale’de 7 ayrı noktada yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı.
Kentteki 7 yangından altısı söndürüldü.
Gelibolu ilçesine bağlı Çevizli köyü yakınlarındaki yangına ise müdahale sürüyor.
DUMAN İHBARI ÜZERİNE HAREKETE GEÇİLDİ
Anafartalar İşletme Müdürlüğü Pazarlı Yangın Gözetleme Kulesi'nden, Cevizli köyü yakınındaki ormanlık alandan duman yükseldiği ihbarında bulunuldu.
Bunun üzerine Çanakkale'de konuşlu 3 helikopter ile kara ekipleri bölgeye sevk edildi. Yıldırım isabet etmesinden çıktığı belirlenen ve örtü şeklinde ilerleyen yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.