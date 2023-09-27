Çanakkale’de yıldırım düşmesi sonucu 7 noktada orman yangını (6’sı söndürüldü birine müdahale sürüyor)

Eceabat ilçesine bağlı Kocadere köyü sınırlarında çıkan yangına Anafartalar İşletme Müdürlüğü ekipleri 3 arazöz, 1 su ikmal ve 1 ilk müdahale aracıyla müdahale etti. Ekiplerin çalışmaları sonunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Anafartalar İşletme Müdürlüğü ekipleri, Gelibolu ilçesine bağlı Tayfur köyü sınırlarında öğle saatlerinde çıkan orman yangınına da 3 arazöz,1 su ikmal ve 1 yer ekibi ile müdahale ederek söndürdü.