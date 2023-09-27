Çanakkale’de yıldırım düşmesi sonucu 7 noktada orman yangını (6’sı söndürüldü birine müdahale sürüyor)

Çanakkale’de yıldırım düşmesi sonucu 6 ayrı noktada orman yangını çıktı. Yangınlardan 5’i söndürülürken, Gelibolu’daki yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.

Çanakkale’de yıldırım düşmesi sonucu 7 noktada orman yangını (6’sı söndürüldü birine müdahale sürüyor) - 1

Çanakkale’de 7 ayrı noktada yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı.

Kentteki 7 yangından altısı söndürüldü.

Gelibolu ilçesine bağlı Çevizli köyü yakınlarındaki yangına ise müdahale sürüyor.

DUMAN İHBARI ÜZERİNE HAREKETE GEÇİLDİ

Anafartalar İşletme Müdürlüğü Pazarlı Yangın Gözetleme Kulesi'nden, Cevizli köyü yakınındaki ormanlık alandan duman yükseldiği ihbarında bulunuldu.

Bunun üzerine Çanakkale'de konuşlu 3 helikopter ile kara ekipleri bölgeye sevk edildi. Yıldırım isabet etmesinden çıktığı belirlenen ve örtü şeklinde ilerleyen yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Çanakkale’de yıldırım düşmesi sonucu 7 noktada orman yangını (6’sı söndürüldü birine müdahale sürüyor) - 2

6 YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Bayramiç Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Kuşçayır köyü civarında çıkan orman yangınına 4 arazöz, 1 su İkmal, 1 dozer ile müdahale ederek söndürdü.

Çanakkale İşletme Müdürlüğü ekipleri, Terziler köyü sınırlarında çıkan orman yangınına 2 arazöz, 2 su ikmal ve 1 ilk müdahale aracı ile müdahale etti. Orman yangını ekiplerce kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Çanakkale’de yıldırım düşmesi sonucu 7 noktada orman yangını (6’sı söndürüldü birine müdahale sürüyor) - 3

Merkeze bağlı Denizgöründü köyü civarında sabah saatlerinde çıkan orman yangınına yine Çanakkale İşletme Müdürlüğü ekiplerince 2 arazöz ile müdahale edilerek söndürüldü.

Çanakkale’de yıldırım düşmesi sonucu 7 noktada orman yangını (6’sı söndürüldü birine müdahale sürüyor) - 4

Eceabat ilçesine bağlı Kocadere köyü sınırlarında çıkan yangına Anafartalar İşletme Müdürlüğü ekipleri 3 arazöz, 1 su ikmal ve 1 ilk müdahale aracıyla müdahale etti. Ekiplerin çalışmaları sonunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Anafartalar İşletme Müdürlüğü ekipleri, Gelibolu ilçesine bağlı Tayfur köyü sınırlarında öğle saatlerinde çıkan orman yangınına da 3 arazöz,1 su ikmal ve 1 yer ekibi ile müdahale ederek söndürdü.

Çanakkale’de yıldırım düşmesi sonucu 7 noktada orman yangını (6’sı söndürüldü birine müdahale sürüyor) - 5

Fındıklı köyü Kömür Limanı mevkisinde çıkan orman yangınına ise Anafartalar İşletme Müdürlüğü ekipleri 7 arazöz, 3 su ikmal, 3 helikopter, 2 su atar uçak ile müdahale etti.

Ekipler yangını söndürdü.

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