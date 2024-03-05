Çanakkale’deki depremin ardından dikkat çeken yorum: “Şu ana kadar artçı sarsıntı olmaması enteresan”
Çanakkale’nin Yenice ilçesinde dün gece 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, İstanbul’un da aralarında bulunduğu çevre illerden de hissedildi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Süha Özden, Yenice’deki depremin ardından artçı sarsıntı yaşanmamasına dikkat çekti. Bu durumu “enteresan” diye nitelendiren Özden, “Bunu izlemek gerekiyor.” ifadesini kullandı.
Çanakkale’nin Yenice ilçesinde dün 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, İstanbul başta olmak üzere çevre illerden de hissedildi. Bursa’da sarsıntı nedeniyle paniğe kapılıp camdan atlayan bir kişi yaşamını yitirdi.