Çanakkale'nin suyunu karşılayan barajdan sevindiren haber

"ATİKHİSAR BARAJI REVİZE EDİLMELİ"

Atikhisar Barajı inşaatının 1978'de tamamladığını söyleyen Ünver, "Çanakkale- Atikhisar Barajı'nın veya barajların ömrü, 50 yıldır. Atikhisar Barajı normale baktığınız zaman son demlerini yaşıyor. Öyle ki o yıllarda, 48 yıl önce yapılan su kanaletlerinden tarımsal amaçlı suyu taşımaya çalışıyoruz. Artık kanaletler beton özelliğini yitirip, normalde toprak halini aldı." diye konuştu.

Normalde Çanakkale'nin bir yıllık içme su ihtiyacı toplamda 11 milyon metreküp olduğunu ve tarımsal amaçlı yılda merkez köylere lazım olan 5 milyon metreküp su ihtiyacının olduğunun altını çizen Ünver şöyle devam etti:

"Ama yaklaşık 50 yıllık kanaletler olduğu için tarımsal olarak su ihtiyacımız 5 milyon metreküpten 13 milyon metreküp çıkıyor. Çanakkale'nin 1 yıllık su ihtiyacı, maalesef toprakta zayi olarak gidiyor. Atikhisar Barajı, revize edilerek sulama sisteminin kesinlikle ve kesinlikle kapalı sisteme dönüşmesi gerektiği artık kaçınılmazdır. Vatandaş eğer tasarruflu, düzenli ve az şekilde su kullanıp üretim yapıyorsa bu kişilere, üreticilere de mutlaka bir ödül verilmeli ki bu cazibe haline gelsin. İnsanlar buna teşvik edilmeli. Çünkü bu sene, özellikle bu sene, geçen yıla baktığımız zaman su oranı 91. Ama gelecek yıl ne olacak muamma. Artık su öncelikli yatırımların içine mutlaka girilmesi ve girmesi lazım."