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Canik Belediyesi hangi partide? Canik Belediye başkanı kimdir? Canik Belediye başkan adayları

Canik Belediyesi hangi partide? Canik Belediye Başkanı kimdir? Canik Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Samsun Canik Belediyesini hangi parti kazandı ve Samsun Canik Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Samsun Canik yerel seçim sonuçları..

Canik Belediyesi hangi partide? Canik Belediye başkanı kimdir? Canik Belediye başkan adayları - 1

CANİK BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Samsun'un Canik Belediyesini 34.655 alınan oy ve %62.79 oy oranı ile AK Parti adayı İbrahim Sandıkçı kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları
  • AK Parti%62.79
  • İyi Parti%26.36
  • Saadet Partisi%5.02
  • BBP%2.41
  • DSP%2.05
  • BTP%0.95
  • Diğer%0.41

TÜRKİYE HABERLERİ

Canik Belediyesi hangi partide? Canik Belediye başkanı kimdir? Canik Belediye başkan adayları - 2

CANİK BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Canik Belediyesi Başkanı İbrahim Sandıkçı Kimdir?

1972 yılında Canik ilçesi Teknepınar Mahallesi’nde dünyaya geldi. İlköğrenimini Almanya’da, lise öğrenimini Samsun İmam-Hatip Lisesi'nde tamamladı.

1995 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinden mezun oldu. Vatani görevini Yedek Subay olarak Van’da tamamladı.

İlim Yayma Vakfı, İmam Hatip Yaptırma ve Yaşatma Derneği gibi gençlik ve eğitim alanında faaliyet gösteren çeşitli sivil toplum kuruluşlarında üst düzey yöneticilik yaptı.

2001 yılında Merkez İlçe Kurucu Yönetim Kurulu üyesi olarak görev almaya başladığı AK Parti’de Teşkilat Başkanlığı, Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı ve 2006 yılında gerçekleştirilen kongrede seçilerek Merkez İlçe Başkanlığı yaptı.

 31 Mart 2019 Mahalli İdareler seçimlerinde Canik Belediye Başkanı seçildi.

İyi düzeyde Almanca, İngilizce ve orta düzeyde Arapça bilmektedir. Evli ve 4 çocuk babasıdır.

Canik Belediyesi hangi partide? Canik Belediye başkanı kimdir? Canik Belediye başkan adayları - 3

CANİK BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • İBRAHİM SANDIKÇI
  • TURGAY ULUSOY
  • YUNİS EKER
  • FURKAN GÜLER
  • ŞUAYİP UYMAK
  • SERDAR FALCIOĞLU
  • YILMAZ HOCAOĞLU
  • METİN BAYHAR
  • MİTAT OYTUN
  • EDA GÜL ALSANCAK
  • MURAT DOLU
  • MEHMET AKKAYA
  • ÖZLER YILMAZ
  • MEHMET ÇİMEN
  • RIDVAN KUDU
  • AHMET KESER
Canik Belediyesi hangi partide? Canik Belediye başkanı kimdir? Canik Belediye başkan adayları - 4

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