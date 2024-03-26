Canik Belediyesi hangi partide? Canik Belediye başkanı kimdir? Canik Belediye başkan adayları
Canik Belediyesi hangi partide? Canik Belediye Başkanı kimdir? Canik Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Samsun Canik Belediyesini hangi parti kazandı ve Samsun Canik Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Samsun Canik yerel seçim sonuçları..
CANİK BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Samsun'un Canik Belediyesini 34.655 alınan oy ve %62.79 oy oranı ile AK Parti adayı İbrahim Sandıkçı kazanmıştır.Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- AK Parti%62.79
- İyi Parti%26.36
- Saadet Partisi%5.02
- BBP%2.41
- DSP%2.05
- BTP%0.95
- Diğer%0.41