Canik Belediyesi hangi partide? Canik Belediye başkanı kimdir? Canik Belediye başkan adayları

CANİK BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Canik Belediyesi Başkanı İbrahim Sandıkçı Kimdir?

1972 yılında Canik ilçesi Teknepınar Mahallesi’nde dünyaya geldi. İlköğrenimini Almanya’da, lise öğrenimini Samsun İmam-Hatip Lisesi'nde tamamladı.

1995 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinden mezun oldu. Vatani görevini Yedek Subay olarak Van’da tamamladı.

İlim Yayma Vakfı, İmam Hatip Yaptırma ve Yaşatma Derneği gibi gençlik ve eğitim alanında faaliyet gösteren çeşitli sivil toplum kuruluşlarında üst düzey yöneticilik yaptı.

2001 yılında Merkez İlçe Kurucu Yönetim Kurulu üyesi olarak görev almaya başladığı AK Parti’de Teşkilat Başkanlığı, Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı ve 2006 yılında gerçekleştirilen kongrede seçilerek Merkez İlçe Başkanlığı yaptı.

31 Mart 2019 Mahalli İdareler seçimlerinde Canik Belediye Başkanı seçildi.

İyi düzeyde Almanca, İngilizce ve orta düzeyde Arapça bilmektedir. Evli ve 4 çocuk babasıdır.