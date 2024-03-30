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Çankırı Belediye başkan adayları kimlerdir? Çankırı Belediyesi hangi partide? Çankırı Belediye başkanı kimdir?

Çankırı Belediyesi hangi partide? Çankırı Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Çankırı Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Çankırı Belediyesini hangi parti kazandı ve Çankırı Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Çankırı yerel seçim sonuçları..

Çankırı Belediye başkan adayları kimlerdir? Çankırı Belediyesi hangi partide? Çankırı Belediye başkanı kimdir? - 1

ÇANKIRI BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Çankırı Belediye Başkanlığını 19.665 alınan oy ve %46.99 oy oranı ile MHP adayı İSMAİL HAKKI ESEN kazanmıştır.

Çankırı Geneli
Kazanılan Belediye Sayısı (İLÇE)

  • AK Parti 8
  • MHP 4

TÜRKİYE HABERLERİ

Çankırı Belediye başkan adayları kimlerdir? Çankırı Belediyesi hangi partide? Çankırı Belediye başkanı kimdir? - 2

ÇANKIRI BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Çankırı Belediyesi İsmail Hakkı Esen Kimdir?

Yapraklı'nın tanınmış ailelerinden İsmail Hakkı Esen, 1970 yılında ailesinin dördüncü çocuğu olarak Çankırı’da doğdu. İlkokulu Aksu (İlker Tuncay) ilköğretim okulunda, orta öğretimimi Merkez (İsmet İnönü) ilköğretim okulunda, Lise eğitimimi ise Çankırı Teknik Lisesi'nde
tamamladıktan sonra 1993 yılında yükseköğrenimini 9 Eylül Üniversitesi’nde tamamladı. İyi derecede Almanca biliyor.

Eğitim öğretim hayatını tamamladıktan sonra hizmet için Çankırı’ya dönen İsmail Hakkı Esen, 35 yıl boyunca aile şirketi olan Hilal Otomotiv San. Tic. Ltd. Şti'nin yönetim kurulu başkanlığı görevini yürüttü. Siyasi faaliyetlerinin yanı sıra ticari hayatındaki başarıları ve sosyal alandaki
aktivasyonu ile Çankırı Ticaret ve Sanayi Odası'nın yönetim kurulu üyeliğine seçildi ve iki dönem Çankırı Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.

Lise yıllarında Ülkücü hareketle tanıştıktan sonra Milliyetçi Hareket Partisi'ne intisap ederek uzun yıllar boyunca partinin yönetim kademelerinde aralıksız olarak siyasi görevlerde yer aldı. 2014 yılında yapılan yerel seçimlerde Milliyetçi Hareket Partisi'nden Belediye Meclis Üyeliğine seçildi ve akabinde Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Meclisi Grup Başkan Vekilliği görevini üstlendi. 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde de MHP’den Çankırı İli Belediye Başkan adayı oldu ve Çankırı halkının güvenoyunu alarak Çankırı Belediye Başkanlığına seçildi.

Esen, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Çankırı Belediye başkan adayları kimlerdir? Çankırı Belediyesi hangi partide? Çankırı Belediye başkanı kimdir? - 3

ÇANKIRI BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

Çankırı Belediye başkan adayları kimlerdir? Çankırı Belediyesi hangi partide? Çankırı Belediye başkanı kimdir? - 4

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