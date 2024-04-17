Çankırı'da yangın: 2 ev ve 3 ahır küle döndü

Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde çıkan yangında, 2 ev ile 3 ahır kullanılamaz hale geldi.

Çankırı'da yangın: 2 ev ve 3 ahır küle döndü - 1

Yapraklı ilçesine bağlı Çakırlar köyünde Azime E'ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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Çankırı'da yangın: 2 ev ve 3 ahır küle döndü - 2

Yangının büyümesi üzerine alevler, yandaki boş eve sıçradı.

Çankırı'da yangın: 2 ev ve 3 ahır küle döndü - 3

İhbar üzerine olay yerine Yapraklı Belediyesi ve Çankırı Belediyesi itfaiyesi ile Orman İşletme Müdürlüğü arazöz ekipleri sevk edildi.

Çankırı'da yangın: 2 ev ve 3 ahır küle döndü - 4

Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında 2 ev ve 3 ahır zarar gördü.

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