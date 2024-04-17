Çankırı'da yangın: 2 ev ve 3 ahır küle döndü
Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde çıkan yangında, 2 ev ile 3 ahır kullanılamaz hale geldi.
Yapraklı ilçesine bağlı Çakırlar köyünde Azime E'ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yapraklı ilçesine bağlı Çakırlar köyünde Azime E'ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangının büyümesi üzerine alevler, yandaki boş eve sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine Yapraklı Belediyesi ve Çankırı Belediyesi itfaiyesi ile Orman İşletme Müdürlüğü arazöz ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında 2 ev ve 3 ahır zarar gördü.