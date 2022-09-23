Çankırı'nın ilk kadın minibüs şoförü: Görenler önce şaşırıyor, sonra mutlu oluyor

"KAPIYI AÇTIĞIMDA BEN ONLARA, ONLAR DA BANA GÜLÜMSÜYOR"

Otobüs şoförü olma hayalini gerçekleştirdiğini belirten Koçyiğit, “10 yıldır bir sürücü kursunda direksiyon eğitmenliği yapıyordum. Arabalarla iç içeyim. Yetiştirdiğim bir çok şoför var. Bunun verdiği özgüvenle bu işe başladım. İki kız annesiyim, onlar da benimle gurur duyuyor. 'Annem otobüs şoförü' demek onlar için de onur verici. Çankırılı hemşehrilerim için çalışmak benim için gurur verici. Kapıyı açtığımda ben onlara, onlar da bana gülümsüyor" dedi.