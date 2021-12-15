Canlı tavuk satışları patladı: Yüzde 50 daha ucuz

Marketlerde fiyatların artmasıyla canlı tavuk satışları patladı. Doğal yollarla yaklaşık 6 ay beslenen tavuklar, marketteki tavuklara göre yüzde 50 daha ucuza satılıyor.

Haberler - İHA 15.12.2021 - 11:14

Canlı tavuk satışları patladı: Yüzde 50 daha ucuz - 1

Markette tavuk etinin kilosu 30 liraya satılırken, köylüler buğday, arpa ve doğal yemlerle besledikleri 2 ila 4 kilo arasında ağırlıkta gelen tavukları 30 ila 50 liradan satılıyor.

Canlı tavuk satışları patladı: Yüzde 50 daha ucuz - 2

Vatandaşlar buradan beğenip marketteki tavuklara göre yüzde elli daha ucuz tavukları alıp evlerinde kendileri kesiyor.

Canlı tavuk satışları patladı: Yüzde 50 daha ucuz - 3

Doğal köy tavukları uygun fiyata olunca büyük rağbet görüyor. Pazarda tavuk satan üreticilerin her biri yüzlerce tavuk satıyor. Pazara gelen vatandaşlar tavukları alarak evlerinin yolunu tutuyor.

Canlı tavuk satışları patladı: Yüzde 50 daha ucuz - 4

Pazarda köy tavuğunun çok uygun olduğunu söyleyen Mevlüt Çakmak, "Köy tavukları uygun olduğu için talep var. Bu tavuklar 6 aydan önce yetişmiyor. Diğer tavuklar 40 günde yetişiyor ve bundan daha pahalı. Satışlar çok iyi, vatandaş rağbet gösteriyor" dedi.

Canlı tavuk satışları patladı: Yüzde 50 daha ucuz - 5

KİLOSU 10 LİRA

Pazarda tavuk satışı yapan üreticiler, "Markette tavuğun kilosu 30 lira, bizde kilosu 10 liraya geliyor. O yüzden bizim tavuklara talep çok fazla. Bir de bizim tavuklar doğal beslendiği için rağbet görüyor" şeklinde konuştu.

Canlı tavuk satışları patladı: Yüzde 50 daha ucuz - 6
Canlı tavuk satışları patladı: Yüzde 50 daha ucuz - 7
Canlı tavuk satışları patladı: Yüzde 50 daha ucuz - 8
Canlı tavuk satışları patladı: Yüzde 50 daha ucuz - 9
Canlı tavuk satışları patladı: Yüzde 50 daha ucuz - 10

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