Canlı yayında ortaya çıkan istismar skandalı: “Selahattin Yılmaz’ın 11 çocuğu var, onlara da cinsel istismarda bulundu”

Bayar şunları anlattı:

“Selahattin, ilk evliliğini teyzesinin kızıyla yaptı. Yeğenim Avustralya’ya gelince dedi ki, ‘Dayı, ben pişman oldum.’ Bunun üzerine ablama, ‘Bunun biletini gönderme’ dedim. Benim haberim yokken ablam bir cahillik yaptı, gönderdi. Bu evlilik, 6 ay sürdü.

Ondan sonra benim başıma kaldı, başka kimsesi yoktu. Benim yanımda kalıyordu sonra ona bir ev tuttum. Kıbrıslı biriyle tanışıyor. Bana gelip, ‘Dayı istemeye gideceğiz’ dedi. Kızı istemeye gittik. Kıbrıslı kıza çocuğun huylarını söyledim. Ama dinlemedi, evlendiler. Bu evlilikten 4 kızı oldu.

Sizin yayınınız için ikinci eşini buldum; Birinci çocuk, 3 yaş ile 5 yaş arası tecavüze uğradı. İkinci çocuk, ‘4 yaşındayken tecavüze uğradım’ diyor. Üçüncü çocuk, 6 yaş ile 11 yaş arasında tecavüze uğradığını söylüyor.

Üçüncü evliliğinde de Avustralyalı kadından 2 kız, 4 çocuğu var. Bir kızı, 13 yaşında tecavüze uğradığını söylüyor.

İnanılmaz bir şey. Elimde 4 sayfa ifade var. Bunları size gönderebilirim.”