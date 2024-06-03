Canlı yayında ortaya çıkan istismar skandalı: “Selahattin Yılmaz’ın 11 çocuğu var, onlara da cinsel istismarda bulundu”
Muğla’da birlikte yaşadığı kadının 2’si engelli 3 kızına cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklanan Selahattin Yılmaz hakkında yeni bir iddia gündeme geldi. Selahattin Yalnız’ın televizyon programına bağlanan dayısı Necati Bayar, 11 öz çocuğu olduğunu söylediği Yılmaz’ın tüm çocuklarına cinsel istismarda bulunduğunu öne sürdü.
Türkiye’nin gündemine oturan 2’si engelli 3 kız çocuğuna cinsel istismar olayında yeni bir iddia ortaya atıldı.